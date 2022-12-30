金管局發言人指出，外幣資產增加，主要是因為投資按市價重估及已購入但未結算證券的月底餘額有所上升，但有關增幅因贖回負債證明書而被部分抵銷。港元資產增加，主要是因為香港股票按市價重估。

根據貨幣發行局帳目顯示，2022年11月底的貨幣基礎為1.89萬億元，較2022年10月底減少97億港元，減幅為0.5%。發言人指出，貨幣基礎減少，主要是由於負債證明書總額有所下降及在貨幣發行局制度下購買港元。

2022年11月底的支持資產總額減少92億港元至2.09萬億元，減幅為0.4%。支持資產減少，主要是因為贖回負債證明書及在貨幣發行局制度下出售美元。支持比率由2022年10月底的110.27%，上升至2022年11月底的110.35%。

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