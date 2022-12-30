原定今日掛牌的富途（3588），昨晚突然煞停上市。中證監今天公布，推進富途、老虎證券（美︰TIGR）非法跨境展業整治工作。富途美股（美：FUTU）盤前跌急挫近兩成，老虎證券盤前跌逾兩成半。
中證監指出，近年來，富途和老虎證券未經證監會核准，面向境內投資者開展跨境證券業務，根據《證券法》等相關法律法規，其行為已構成非法經營證券業務。當局將責成相關派出機構對富途、老虎證券進行現場核查、督促整改，並視整改情況採取進一步監管措施。
2021年10月15日，中證監通過媒體發聲表明監管態度，即此類境外證券經營機構的跨境證券業務不符合《證券法》《證券公司監督管理條例》等法律法規規定，將依法對此類活動予以規範。2021年11月11日，證監會對富途、老虎證券高管進行監管約談，明確監管態度，要求其依法規範面向境內投資者的跨境證券業務。
中證監表示，按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，擬要求富途、老虎證券對上述違法違規行為進行整改，包括依法取締增量非法業務活動，禁止招攬境內投資者及發展境內新客戶、開立新賬戶；以及妥善處理存量業務。
當局表示，為維護市場平穩，允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但禁止境外機構接受違反我國外匯管理規定的增量資金轉入此類投資者賬戶。
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