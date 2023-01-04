報道引述消息指，發改委於1月3日與部分電力和鋼鐵企業開會，討論恢復澳洲煤炭進口一事。計劃將首先允許寶武、大唐、華能和國能等四家企業自澳進口煤炭。進口可能最早於4月1日恢復。

中澳過去數年關係惡化，包括間諜滲透問題、澳洲要求針對新冠疫情起源展開獨立調查，並禁止華為參與澳洲5G網路建設；內地則以加徵關稅和中斷紅酒、大麥、煤炭等澳洲重要產品進口做出回應，但從未公開表示禁止進口澳洲煤炭，外交部更曾稱，有關澳洲煤炭禁令的報道並不屬實。

澳洲新政府上台後，雙方關係趨緩，去年中亦有報道稱恢澳洲煤炭進口，助保供應，以避免重演拉閘限電的局面。此次內地可望恢復進口，也印證了雙方關係的回暖。

發改委，以及寶武、大唐、華能和國能等四家企業沒有立即回覆彭博新聞的置評請求。

中澳關係近來逐步改善有跡可循。去年11月，習近平在印尼巴厘島會見澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）；緊接著在12月，澳洲外交部長黃英賢訪問內地，這是數年來澳洲首位外長訪華。

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