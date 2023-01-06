市值曾經高過高盛的尚乘數科(美：HKD)，在距限售期到期不到一周之際，隔晚又再度抽升，曾升最多277.2%，是2022年9月14日後最大升幅，當日升幅為523.91%。隔晚股價高見37.72美元，是2022年10月12日52.5美元後最高。收市價29.95美元，仍較IPO價格7.80美元上漲超過300%，但仍遠低於8月時創下的1679美元高位。目前市值為56.14億美元，高盛則為1214.28億美元，母公司AMTD(美：AMTD)市值為3.96億美元。
根據7月15日的招股說明書，包括美國上市的母公司AMTD IDEA Group在內的IPO前的股東、董事和高管須遵守一項鎖定期協議，在今年1月11日之前不得出售股票。
去年8月股價急升後，有報道指尚乘集團據稱遭香港證監會調查承銷交易，證監會在2021年2月搜查了尚乘集團的辦公室，和公司主席蔡志堅的住所。
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