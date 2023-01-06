根據7月15日的招股說明書，包括美國上市的母公司AMTD IDEA Group在內的IPO前的股東、董事和高管須遵守一項鎖定期協議，在今年1月11日之前不得出售股票。

去年8月股價急升後，有報道指尚乘集團據稱遭香港證監會調查承銷交易，證監會在2021年2月搜查了尚乘集團的辦公室，和公司主席蔡志堅的住所。

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