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市值曾超高盛的尚乘數科 限售解禁前又急升2.7倍 市值較母公司多13倍

市值曾經高過高盛的尚乘數科(美：HKD)，在距限售期到期不到一周之際，隔晚又再度抽升，曾升最多277.2%，是2022年9月14日後最大升幅，當日升幅為523.91%。隔晚股價高見37.72美元，是2022年10月12日52.5美元後最高。收市價29.95美元，仍較IPO價格7.80美元上漲超過300%，但仍遠低於8月時創下的1679美元高位。目前市值為56.14億美元，高盛則為1214.28億美元，母公司AMTD(美：AMTD)市值為3.96億美元。