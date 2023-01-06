內地連番出招呵護內房企業，今再傳出擬放寬「三道紅線」考核，並延長過渡期並放鬆槓桿限制，內房股上升，人民幣升值再破頂，在岸價曾升值至6.8523元，是2022年8月26日後最強；離岸價亦升值至6.8536元，是2022年8月26日後最強。本周淨回籠1.6萬億元創紀錄最高，但資金面繼續偏寬鬆，銀行間隔夜回購利率在0.54%附近，處於近期低位，內地股市向上。