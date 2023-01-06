內地連番出招呵護內房企業，今再傳出擬放寬「三道紅線」考核，並延長過渡期並放鬆槓桿限制，內房股上升，人民幣升值再破頂，在岸價曾升值至6.8523元，是2022年8月26日後最強；離岸價亦升值至6.8536元，是2022年8月26日後最強。本周淨回籠1.6萬億元創紀錄最高，但資金面繼續偏寬鬆，銀行間隔夜回購利率在0.54%附近，處於近期低位，內地股市向上。
恒指今早高開168點，高位升230點，其後轉跌最多36點，半日高低波幅267點。
恒指半日升110點或0.52%，報21162點，大市成交金額799億元；國指升48點或0.68%，報7221點。恒生科技指數收報4520點，升0.59%。
藍籌股成交金額340.23億元，佔大市成交42.58%；科指成份股成交金額172.45億元，佔大市成交21.58%；國指成份股成交金額247.14億元，佔大市成交30.93%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、美團（3690）、工行（1398）拖累大市。
藍籌44隻升，30隻下跌，2隻無升跌。信義光能（0968）升7.99%，收報9.87元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌4.25%，收報50.65元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報227.8元，升6.45%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.2元，跌2.65%。
恒指續高於250天線(20353.14點)。科指續高於250天線(4335.17點)。
北水南下合計淨流入2.32億元，較上日減少92.97%，連續第10日流入，累計流入226.57億元，對上一次連續10日淨流入是2022年10月19日。南水北上合計淨流入46億元人民幣，較上日減少63.93%，連續第3日流入，累計流入191.97億元。
Tesla國產車型降價近4萬人民幣。中汽協料中國去年全年汽車銷量升1.7%。汽車股個別發展，吉利（0175）收報12.34元，跌0.32%；比亞迪（1211）收報210元，升1.06%；蔚來集團（9866）收報82.15元，升0.31%；小鵬（9868）收報44.2元，升0.45%；理想汽車（2015）收報87.6元，跌1.9%。
內地擬放寬內房「三道紅線」，延長過渡期並放鬆槓桿限制。中海外（0688）收報22.55元，升2.73%；龍湖（0960）收報28.55元，升5.74%；華潤置地（1109）收報39.15元，升3.71%；碧桂園（2007）收報3.05元，升6.64%。非藍籌內房方面，龍光地產（3380）收報1.5元，升17.19%；明發（0846）收報0.4元，升11.11%；時代中國（1233）收報1.69元，升6.96%；旭輝（0884）收報1.35元，升6.3%。
港交所（0388）旗下LME主席將離職，任內經歷鎳價波動停市事件。收報363.4元，升0.44%。
需求強勁，太陽能電池板製造商擬增產。信義光能（0968）收報9.85元，升7.77%。協鑫科技（3800）收報2.11元，升6.03%。
北水增持鼎豐（6878），減持國美（0493）。鼎豐收報0.22元，升42.86%。國美（0493）收報0.117元，升7.34%。
微盟（2013）折讓8.7%配股，籌15億。收報6.84元，跌2.56%。
佐丹奴（0709）盈喜料去年全年最少賺2.4億。收報1.85元，升8.19%。
亞布扎比第一銀行放棄收購渣打（2888）。創52周高，見65.1元，收報64.6元，升4.96%。
廣汽（2238）12月銷量按年跌近12%。收報5.65元，升2.54%。
宏利（0945）：正聘大灣區人脈和非本地畢業生迎開關，今年擬招3000代理。收報140元，跌0.21%。
雅居樂（3383）去年預售金額652億人幣，跌53%。收報2.57元，升3.63%。
中港周日通關，國泰（0293）香港飛內地航班數量將倍增。收報8.38元，跌1.53%。
新東方在線（1797）改名「東方甄選」，英文名改為「East Buy」。收報53.9元，升5.48%。
復星（0656）出售旗下四家公司股權，套現67億。收報6.82元，跌0.15%。
合生（0754）去年總合約銷售跌23％至326億元。收報9.43元，升6.31%。
祥生（2599）去年總合約達237億元。收報0.425元，升2.41%。
中駿（1966）旗下擬發行首隻中債信用增進擔保中票。收報1.17元，升6.36%。
美高梅（2282）落實首個非博彩項目冠名贊助帆船賽。創52周高，見10.68元，收報10.32元，升0.78%。
澳門去年首11個月博彩稅僅178億元按年跌近43%。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報9.11元，跌0.98%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.68元，收報10.32元，升0.78%；澳博（0880）收報4.7元，跌2.29%；永利澳門（1128）收報9.16元，跌2.45%；銀河娛樂（0027）收報51元，跌3.59%；金沙中國（1928）收報27.3元，跌1.8%。
破頂股包括，中海物業（2669）創上市新高，見10.4元，收報10.3元，升5.53%；中國中免（1880）創上市新高，見246.6元，收報243.8元，升0.25%；洪九果品（6689）創上市新高，見39元，收報32元，升6.67%；凌雄科技（2436）創上市新高，見11.92元，收報11.78元，升5.18%；建發（1908）創上市新高，見25.8元，收報25.8元，升5.52%；南航（1055）創52周高，見5.6元，收報5.48元，跌1.97%；中國科培（1890）創52周高，見3.63元，收報3.63元，升8.04%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.68元，收報10.32元，升0.78%；六福集團（0590）創52周高，見28.3元，收報27.55元，升1.66%；亞盛醫藥（6855）創52周高，見29.3元，收報29.05元，升5.44%；春立醫療（1858）創52周高，見16.38元，收報16.16元，升1.13%；太古地產（1972）創52周高，見21.9元，收報21.85元，升1.39%；百威（1876）創52周高，見27.4元，收報26.95元，升1.89%；朗廷－ＳＳ（1270）創52周高，見1.16元，收報1.16元，升0.87%；渣打（2888）創52周高，見65.1元，收報64.6元，升4.96%。
7隻股份創上市新低，包括大唐集團（2117）低見0.54元，收報0.58元，無升跌；卡賓（2030）低見0.96元，收報0.97元，跌3%；智雲健康（9955）低見10.96元，收報11.2元，升0.72%；雙財莊（2321）低見0.41元，收報0.41元，跌4.65%；老恒和（2226）低見0.82元，收報0.85元，升2.41%；美皓醫療（1947）低見0.47元，收報0.5元，無升跌；山東博安生物（6955）低見16.3元，收報16.62元，跌7.36%。
異動股
上升異動股，包括，鼎豐（6878）收報0.22元，升42.86%；再鼎醫藥（9688）收報37.25元，升36.7%；移卡（9923）創52周高，見28.3元，收報28.2元，升22.61%；中國醫療網絡（0383）收報0.073元，升17.74%；龍光地產（3380）收報1.5元，升17.19%；築友智造（0726）收報0.415元，升13.7%；福萊特玻璃（6865）收報21.55元，升13.18%；人瑞人才（6919）收報4.99元，升12.13%；中泛控股（0715）收報0.028元，升12%；寰宇娛樂（1046）收報0.34元，升11.48%；銀濤（1943）收報0.88元，升11.39%。
下跌異動股，包括，大豐港（8310）收報0.078元，跌20.41%；環球數碼（8271）收報0.093元，跌15.45%；太和控股（0718）收報0.065元，跌13.33%；玄武雲（2392）收報3元，跌10.45%；結好金融（1469）收報0.7元，跌10.26%；歐化（1711）收報0.172元，跌9.47%；安東油服（3337）收報0.335元，跌9.46%；譽宴（1483）收報1元，跌9.09%；百盛商業（3368）收報0.15元，跌8.54%；旭通（1826）收報0.087元，跌8.42%；金輪天地（1232）收報0.092元，跌8%。
其他報道
市值曾超高盛的尚乘數科 限售解禁前又急升2.7倍 市值較母公司多13倍
港元拆息短升長跌 1個月HIBOR連跌14日 跌至3.5231%
Tesla國產車型降價近4萬人民幣 Model S、Model X 入場費78萬起
恒指高開168點 科指升1.2% 龍湖升3.3% 旭輝升6.3% 貝殼升6.7%