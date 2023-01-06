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渣打半日升幅收窄至4.8% 第一阿布扎比銀行宣布放棄收購計劃

渣打集團（2888）轉載第一阿布扎比銀行（First Abu Dhabi Bank）公告，有關該行承認曾考慮收購渣打，但已放棄有關計劃。渣打中午收報64.5元，升4.8%，半日成交9750萬元。

渣打今早高開逾半成，最高見65.1元，為超過一年半新高。

第一阿布扎比銀行於公告中表示，就近期新聞界對渣打的猜測，第一阿布扎比銀行確認，曾就可能要約收購渣打集團進行最初步階段的評估，但於公告日期（1月5日）已停止該評估工作。

彭博早前報道，第一阿布扎比銀行就上述潛在交易已持續評估超過半年，一直與顧問團隊磋商。其中一位知情人士稱，這家海灣銀行還考慮了其他交易結構，例如只收購渣打銀行部分資產。但是考慮到交易的複雜性，任何交易都面臨重大障礙。

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