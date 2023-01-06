公司表示，資金所得將會用於規模化其核心技術業務—生物製劑、細胞或基因治療及RNA（核糖核酸），設計和製造新一代療法。Asimov共同創辦人兼首席執行官Alec Nielsen表示，公司運用合成生物科技及計算機輔助設計，衝破高生產成本、藥物質素參差等問題，讓技術得以規模化，加快研發時程，令基因療法普及，幫助有需要的病人。

Asimov目前與超過25家公司合作，涵蓋十大製藥、生物技術及共同研製的公司，為合作伙伴提供全方位技術，包括專有細胞株培養、基因設計軟件，以及可多元應用的工程基因系統目錄。此輪重大融資將使Asimov專注於擴展其平台業務，擴大研發，並發展其70人的跨學科團隊。

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