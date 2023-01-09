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恒指今早高開304點 科指升1.5% 10天線逼近250天線 阿里升3% 粉筆升6%

恒指今早高開304點或1.45%，報21295點，大市成交金額28億元；國指今早高開100點或1.4%，報7243點。恒生科技指數開市報4497點，升1.5%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。華潤萬象（1209）、翰森製藥（3692）、中海外（0688）拖累大市。

藍籌71隻升，2隻下跌，3隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.94%，報105.6元，是升幅最大的藍籌，華潤萬象（1209）跌1.14%，報43.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，2隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報105.6元，升3.94%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報39.2元，跌4.39%。

恒指10天線(20297.19點)逼近250天線(20344.54點)。科指10天線(4286.68點)逼近250天線(4330.24點)。

鷹普精密（1286）發盈喜，全年多賺43至56%。無成交，報2.25元。

紅星美凱龍（1528）：廈門建發擬受讓控股股東潛在股權。開市報3.07元，升14.98%。

玄武雲（2392）中標珠江啤酒採購項目，合約金額791萬人幣。無成交，報3元。

粉筆（2469）上市，定價9.9元。開市報10.5元，升6.06%。

螞蟻集團：專注整改和業務升級 無計劃啟動上市。阿里巴巴（9988）發通告證馬雲不再控制螞蟻逾五成投票權。開市報105.6元，升3.94%。

聯想控股（3396）已減持東航物流2.8%套現7.3億，擬續減持。開市報9元，升1.69%。

建滔集團（0148）、建滔積層板（1888）發盈警，純利降逾58%。建滔集團開市報26.5元，無升跌。建滔積層板（1888）開市報8.53元，跌1.95%。

數碼通電訊（0315）旗下SmarTone：5G上台送內地電話號碼漫遊數據。無成交，報4.91元。

財經花生｜和記電訊（0215）旗下嘅3香港請「小蜜蜂」，7間門市推活動有機會贏來回機票。開市報1.25元，無升跌。

耀才（1428）首九個月盈利微跌3%。開市報2.01元，升0.5%。

珠船（0560）：周日起陸續恢復港澳客運碼頭、中國客運碼頭往返內地各口岸航班。開市報1.16元，升0.87%。

鼎豐（6878）主席吳志忠周二被斬倉只套回逾8000萬，今成交高達百億股破紀錄。開市報0.26元，升8.33%。

碧服（6098）總裁減持套現3660萬。開市報22元，升0.23%。

龍光（3380）據報擬2月中旬前敲定境外重組方案條款。開市報1.43元，升2.88%。

中遠海運港口（1199）：各方仍冀達成收購德國漢堡集裝箱碼頭。無成交，報6.25元。

越秀交通（1052）潘勇強﹕料內地3、4月過後交通流量可恢復至2019年疫前水平。開市報4.4元，升0.69%。

復星醫藥（2196）：為港私營醫療體系供應復必泰二價疫苗。開市報27元，升2.08%。

破頂股表現

破頂股包括，中海物業（2669）創上市新高，見10.7元，開市報10.7元，升3.08%；粉筆（2469）創上市新高，見10.5元，平上市低位9.9元，開市報10.5元，升6.06%；中國科培（1890）創52周高，見3.71元，開市報3.71元，升3.06%；雅各臣（2633）創52周高，見1元，開市報1元，升1.01%；金源米業（0677）創52周高，見0.55元，開市報0.55元，升1.85%；太古地產（1972）創52周高，見22.5元，開市報22.5元，升2.04%；渣打（2888）創52周高，見65.2元，開市報65.2元，升1.4%。

異動股

上升異動股，包括，紅星美凱龍（1528）開市報3.07元，升14.98%；億達中國（3639）開市報0.73元，升14.06%；上坤（6900）開市報0.108元，升9.09%；鼎豐（6878）開市報0.26元，升8.33%；雲遊控股（0484）開市報0.78元，升6.85%；恒盛地產（0845）開市報0.11元，升6.8%；兗煤澳洲（3668）開市報34元，升6.25%；粉筆（2469）創上市新高，見10.5元，平上市低位9.9元，開市報10.5元，升6.06%；金禧國際（0091）開市報0.28元，升5.66%；名創優品（9896）開市報23.6元，升5.36%；先聲藥業（2096）開市報12.58元，升4.83%。

下跌異動股，包括，健世科技（9877）開市報32元，跌13.28%；小鵬（9868）開市報39.2元，跌4.39%；歌禮製藥（1672）開市報4.5元，跌3.23%；中糧家佳康（1610）開市報2.25元，跌2.6%；建滔積層板（1888）開市報8.53元，跌1.95%；中國再保險（1508）開市報0.52元，跌1.89%；理想汽車（2015）開市報82元，跌1.74%。

 

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