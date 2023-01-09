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總商會：企業仍面臨高中基層人員流失 建議放寬安老醫護外勞配額

香港總商會發表年度商業前景問卷調查結果，調查在2022年11月初進行。總裁梁兆基表示，與去年同期調查比較，商界當時認為未能通關是今年營商最大挑戰，不過現時已首階段通關，目前人才流失變成營商最大挑戰。除了高端人才，商界亦面臨中層管理層以及基層員工流失困擾，呼籲政府增加吸引和挽留人才措施，並放寬輸入外勞。

與2021年同類調查的結果相比，企業招聘趨勢大致不變，約34%受訪公司表示計劃在未來12個月增聘人手。不過，55%受訪企業認為施政報告中提出的吸引人才措施仍不足夠，梁兆基指措施集中吸引高端人才，建議政府吸引中層管理人員外，亦在安老、醫護、建築行業增加外勞配額。

對於企業留港投資，梁兆基指與內地往來是本港過起最大優勢，與內地通關後對外企來港或企業留在本港，都有很大支持作用。

調查顯示，四成受訪企業預期2023年營業額將較2022年增加，反映港企審慎樂觀地認為最壞的時期或已過去。同樣有四成受訪企業預期2023年的營業額將仍低於疫情前水平,可見本港距離真正復蘇似乎仍有漫漫長路。不過調查於去年11月進行，當時仍未宣布通關，梁兆基相信現時營商氣氛會更為樂觀。

總商會同時公布今年經濟預測，實質經濟增長由預期2022年的負3.3%，2023年反彈至3.8%，回到2019年疫前水平。總商會總裁梁兆基表示，香港與內地通關，對旅遊和展覽業有莫大推動，去年低基數下，只要經濟增長已可有不錯的增長率。他指3.8%增長預期已是較為保守，若利率上升低於預期增長則會更佳。

總商會公布，2023年預期零售銷售增長為10%，較2022年預持按年持平大幅反彈，梁兆基表示零售在第二季起會有較明顯反彈，不過內地人消費模式向網上轉移，今年旅遊零售料仍未能恢復至疫情和社會運動前水平。

總商會已向政府在施政報告建議，今年多派一輪消費券，梁兆基指即使有通關，零售復蘇初期仍較脆弱，消費券可幫助拉動經濟氣氛，有更好的起步。

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