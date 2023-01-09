彭博社引述消息報道，在積極的財政政策要加力提效的政策指引下，內地據悉考慮今年以創紀錄的規模設置地方政府新增專項債額度，繼續以地方債發行支持基礎設施建設，據報今年預算赤字率或較去年提升，設在3%左右。
自2015年內地全面開啟地方專項債發行以來，其年度新增額度在2020年達到3.75萬億元人民幣的最高峰，並在過去兩年略有下降。在今年減稅降費相關措施可能告一段落的背景下，專項債發行或將繼續發力。報道引述消息指，內地正考慮將新增地方專項債額度設在不高於3.8萬億元的水平。
三月召開的全國人大會議將批准和發布當年的專項債發行額度和赤字率，在此之前方案仍有變數。
報道引述消息指，2023年財政赤字率可能設在3%左右。該水平較2022年成長了0.2個百分點，此前僅有2020年和2021年赤字率超過3%「紅線」。
財政部部長劉昆上周接受人民日報採訪時表示，地方政府專項債券，是帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟的重要手段。他表示，2018年以來，中國累計安排新增地方政府專項債券14.6萬億元。
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