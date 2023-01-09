蔡文勝又指出，由於香港是一個自由的經濟體系，以及中西結合的特色，吸引Web 3.0企業前來創業；但或因為政策和監管不太明朗，「讓大家害怕踩雷」。他說，隨兩個因素慢慢減弱，也有不少創業者考慮回流到香港。

對於香港整個Web 3.0政策監管的建議，Nano Labs天使投資人孔劍平表示：「我們說監管主要是金融上的政策，其實在香港已經非常開放了」。希望香港不但只限於金融，而是整個產業的虛擬化。他指出，Web 3.0的內容涉及的範疇很多，包括應用方面；又說香港有很多行業人才，是比新加坡優勝之處。

展望香港未來發展，蔡文勝稱對今年比較樂觀，對於gamefi方面有很大信心。他解釋指，因為遊戲的普及，帶動了電商、線上支付的發展。孔劍平則表示，接下來的創新可能是「原生+應用」，很多行業的發展還需要時間和教育指導。

其他報道

英國首相辛偉誠據報重啟ARM倫敦上市談判

花旗：澳門今月首8天賭收達21億

OneDegree推不分細項賠償寵物保險 每年保額最多8萬元

內地今年新增地方專項債額度據報將創新高

全日沽空金額228億 比率降至14.6% 近3周低 阿里沽空增2.1倍

渣打：去年第4季跨境客戶新開戶增兩成半 大灣區專隊人手計劃增一倍

安領國際子公司獲證監會授權管理虛擬資產全權委託賬戶

三大指數創半年高 恒指收市升396點 阿里6日累升29%

總商會：企業仍面臨高中基層人員流失 建議放寬安老醫護外勞配額