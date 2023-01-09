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美圖蔡文勝：港Web 3.0政策明朗化 吸引創業者回流

美圖公司（1357）董事長蔡文勝今天於香港Web 3.0創新者峰會的一個論壇上，談及近期日本、韓國、東南亞等國家，紛紛來到香港進入虛擬資產行業，他認為內地對區塊鏈的政策比較保守，反之香港是有利於創業的地方，除了地理優勢以外，開關亦有推動作用，更形容「在香港是感受不到Web 3.0寒冬」。

蔡文勝又指出，由於香港是一個自由的經濟體系，以及中西結合的特色，吸引Web 3.0企業前來創業；但或因為政策和監管不太明朗，「讓大家害怕踩雷」。他說，隨兩個因素慢慢減弱，也有不少創業者考慮回流到香港。

對於香港整個Web 3.0政策監管的建議，Nano Labs天使投資人孔劍平表示：「我們說監管主要是金融上的政策，其實在香港已經非常開放了」。希望香港不但只限於金融，而是整個產業的虛擬化。他指出，Web 3.0的內容涉及的範疇很多，包括應用方面；又說香港有很多行業人才，是比新加坡優勝之處。

展望香港未來發展，蔡文勝稱對今年比較樂觀，對於gamefi方面有很大信心。他解釋指，因為遊戲的普及，帶動了電商、線上支付的發展。孔劍平則表示，接下來的創新可能是「原生+應用」，很多行業的發展還需要時間和教育指導。

 

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