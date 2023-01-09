另外，集團附屬公司合豐隆有限公司（合豐隆）早前遭債權人向法院提出清盤呈請，根據2023年1月9日聆訊，高等法院根據《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章）頒令將合豐隆清盤。由於集團對合豐隆所有債務均無擔保責任，合豐隆之董事皆與上市公司之董事並無重疊，而且其營運一直與上市公司之新業務無關，因此董事會深信，合豐隆清盤對本公司及其他附屬公司目前的核心業務經營和財務狀況並無重大影響。

卓悅又指，最近香港恢復與內地通關，預期自由行旅客來港將會令香港零售業進一步復蘇，加上農曆新年將近，預料會為卓悅線上線下零售及美顏業務帶來刺激作用，集團有信心本年農曆新年營業額會較去年同期有雙位數增長。

其他報道

港交所：壹傳媒本周四起除牌

巴郡再減持比亞迪逾百萬股套現逾2億

HashKey伙阿里雲推Web 3.0創業大賽

中債增進擬首次擔保雅居樂12億中票 龍湖200億公司債發行獲受理

鼎豐大股東洪明顯持股急降至只近兩成 主席吳志忠再減持股份至5.74%

萬馬控股旗下元宇宙生態公鏈正式上線

2022年全職起薪點中位數升7.1%至1.5萬 零售業升幅最大

2022年全職起薪點中位數升7.1%至1.5萬 零售業升幅最大

吉利全年汽車銷量年增8% 僅完成全年目標銷售約87%

美圖蔡文勝：港Web 3.0政策明朗化 吸引創業者回流

英國首相辛偉誠據報重啟ARM倫敦上市談判

花旗：澳門今月首8天賭收達21億

OneDegree推不分細項賠償寵物保險 每年保額最多8萬元

內地今年新增地方專項債額度據報將創新高

全日沽空金額228億 比率降至14.6% 近3周低 阿里沽空增2.1倍

渣打：去年第4季跨境客戶新開戶增兩成半 大灣區專隊人手計劃增一倍

安領國際子公司獲證監會授權管理虛擬資產全權委託賬戶

三大指數創半年高 恒指收市升396點 阿里6日累升29%

總商會：企業仍面臨高中基層人員流失 建議放寬安老醫護外勞配額

比亞迪員工否認策劃特斯拉車主維權

澳門昨無須出示檢測證明錄近4萬旅客入境

美國駐日大使：限制對華晶片出口需要日韓荷三國配合

滬深三大指數高收 滬指連升6個交易日