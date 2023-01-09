卓悅控股（0653）公告，留意到近日多家媒體報道集團前股東葉俊亨及其家人的破產案，澄清葉俊亨及鍾佩雲於2020年2月起，已非集團主要股東。二人亦於2021年6月29日起，於集團已沒有任何職務。有關葉氏家族3人之訴訟案件均與集團無關，亦不會對集團構成業務影響。
另外，集團附屬公司合豐隆有限公司（合豐隆）早前遭債權人向法院提出清盤呈請，根據2023年1月9日聆訊，高等法院根據《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章）頒令將合豐隆清盤。由於集團對合豐隆所有債務均無擔保責任，合豐隆之董事皆與上市公司之董事並無重疊，而且其營運一直與上市公司之新業務無關，因此董事會深信，合豐隆清盤對本公司及其他附屬公司目前的核心業務經營和財務狀況並無重大影響。
卓悅又指，最近香港恢復與內地通關，預期自由行旅客來港將會令香港零售業進一步復蘇，加上農曆新年將近，預料會為卓悅線上線下零售及美顏業務帶來刺激作用，集團有信心本年農曆新年營業額會較去年同期有雙位數增長。
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