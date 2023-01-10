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yuu推限量版利是封 背面藏網購優惠

yuu 與本地設計師 Malou Ko 合作推出兔年限量版利是封，只要刮去利是封背面銀色部份，即可領取 yuu to me 網購優惠碼，包括網購惠康/Market Place 產品滿500元減30元；萬寧滿500元減30元；以及7-Eleven 滿120元減10元等等。在yuu App內的yuu-to-me網購輸入優惠碼即可享該優惠。

由即日起起至1月21日，於任何一間 Market Place 消費滿800元，可即場獲得限量版利是封乙套（一套兩款共6個）。此外，yuu將於1月16日推出全新送禮功能，於 yuu App 以積分換領指定獎賞後，便可立即轉贈給其他 yuu 會員。

 

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