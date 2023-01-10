由即日起起至1月21日，於任何一間 Market Place 消費滿800元，可即場獲得限量版利是封乙套（一套兩款共6個）。此外，yuu將於1月16日推出全新送禮功能，於 yuu App 以積分換領指定獎賞後，便可立即轉贈給其他 yuu 會員。

其他報道

乘聯會﹕12月乘用車零售按年升2.4％達219.3萬輛 按月升31.4％

內地12月社融增1.31萬億 遜預期 新增人幣貸1.4萬億

舜宇12月手機鏡頭出貨量按年跌40% 車載鏡、手機攝像模組出貨量均不達標

友和去年第四季交易額升2.1% 訂單數目增但單價跌

發改委新政 外債發行由「備案登記」變為「審核登記」

標普：違約內房未走出困境 流動性顯著惡化

法興：衍生市場焦點在中國復蘇相關主題 留意高通脹風險

恒指收市跌56點 成交一周低 人幣升值再創半年最強 北水連續第3日流出

MSCI：全球ESG投資快速發展 現主流化趨勢

新世界偕同幸福醫藥及順豐 送出1700盒止痛退燒藥

馬斯克身家縮水近2000億美元 打破健力士紀錄

滬深三大指數全日個別發展 滬指跌0.21%

澳門向香港居民推交通優惠 博彩股向上 金沙最新升半成

花旗上調阿里目標價至155元 維持「買入」評級

【有片：埋身擊】 上證指數或進一步上升 新加坡A50指數料反覆徘徊

TATA Group冀3月底前完成收購 將成首家印度iPhone生產商

恒指半日跌72點 科指跌0.69% 北水轉流入

迪士尼要求員工一周四天回辦公室工作

大摩再上調恒指目標 最高見27000點

滬深三大指數半日個別走 滬指獨憔悴

微軟計劃再投資OpenAI 總金額達100億美元

港元拆息全線向下 1個月HIBOR由升轉跌 隔夜息跌41點子

花旗推農曆新年專屬禮遇 利苑及奇華餅家購買賀年糕點享折扣優惠

碧桂園已備好償付本月到期美元債資金

新澤西州及俄亥俄州禁止政府設備使用TikTok

可口可樂及百事據報涉嫌價格歧視 正接受FTC調查

嗶哩嗶哩發行1534萬Z類美國存託股 折讓逾6%

蘋果計劃2025年以自研晶片取代博通高通產品

呷哺呷哺遭基金大手減持 曾跌9.9% 穿配售價

滬深三大指數高開 人行淨回籠620億人幣

恒指低開17點 科指跌0.5% 10天線均升穿250天線

聯儲局或需加息至5%以上並維持一段時間

舜宇發行4億美元5.95%可持續發展掛鈎債券

港股ADR跌50點 夜期高水62點 美期跌 亞股個別發展

中教控股折讓8.8%配股 籌15億

北水大舉增持鼎豐 減持國美