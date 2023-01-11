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專家料中國人口去年出現幾十年來首次萎縮 或削弱經濟增長潛力

《彭博》引述專家指出，中國人口去年可能開始出現數十年來的首次萎縮，將對經濟產生長期影響。

中國官方將於下周公布2022年出生人口總數，獨立人口統計學家何亞福預計該數字可能創紀錄跌至1000萬。將低於2021年的1,060萬出生人數，2021年數據為連續第六年下降，也是1949年新中國建立以來的最低水平。何亞福補充，中國去年的死亡人數可能高於2021年的1,010萬，部分是由於新冠疫情蔓延所致。

Gavekal Dragonomics中國副研究主管Christopher Beddor表示，中國為提高出生率而採取的措施太少，推出時間太遲，「完全被『清零』政策的影響所淹沒」。

中國勞動力人口降幅更明顯。根據彭博經濟研究，到2050年中國勞動力人口將降至約6.5億，比2020年減少約2.6億。分析指，除非政府促進生育的政策開始奏效，否則人口方面的負面因素將削弱經濟長期增長潛力。

不過，瑞銀亞洲經濟研究負責人、首席中國經濟學家汪濤認為，人口下降可能也不會立即對經濟造成衝擊，勞動力可能從生產力較低的地區或農村向其他地區轉移，總的非農勞動力供應量可能仍會上升。

 

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