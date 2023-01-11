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中海油今年資本開支料持平至多增100億元 9新項目投產

中海油（0883）公布今年計劃，目標淨產量為650-660百萬桶油當量，按年增30至40百萬桶油當量；資本支出預算總額為1000-1100億元人民幣(下同)，與去年持平至增100億元；預計有9個新項目投產。同時表示，2022年至2024年全年股息絕對值預計不低於0.70港元/股(含稅)。

目標淨產量當中，內地約佔70%、海外約佔30%。2022年的淨產量預計達約620百萬桶油當量。2024年和2025年，公司的淨產量預計將分別為690-700百萬桶油當量和730-740百萬桶油當量。

資本支出預算總額為1000-1100億元，其中，勘探、開發、生產資本化和其他資本支出預計分別佔資本支出預算總額的約18%、59%、21%和2%。公司2022年的資本支出預計達約1000億元。

今年預計將有九個新項目投產，主要包括中國的渤中19-6凝析氣田Ⅰ期開發項目和陸豐12-3油田開發項目以及海外的巴西Mero2項目和圭亞那Payara項目等。

2022年至2024年，公司全年股息支付率預計將不低於40%；無論公司的經營表現如何，2022年至2024年，全年股息絕對值預計不低於0.70港元/股(含稅)。

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