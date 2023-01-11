根據今次被露文件的補充資料顯示，今次持股比率下降是根據 GoGo Tech Holdings Limited 進行的股份回購，GoGo Tech Holdings Limited 將其持有的上市公司相關股份轉讓予其股東，作為股份回購的實物支付(payment-in-kind)。 轉讓後，GoGo Tech Holdings Limited於上市法團的權益比例由約6.35%減至4.19%。 GoGo Tech Holdings Limited 因而不再擁有上市公司的須呈報權益。

快狗上市時曾高見23.15元，去年10月低位見2.86元，今日收市跌2.35%，報3.73元，較高峰期股價低83.8%。

GoGo Tech Holdings Limited(亦稱GoGoVan Cayman)於2014年7月9日成立，為上市公司的主要股東之一。於2016年，阿里巴巴（9988）的聯屬公司AHKEF投資於GoGoVan Cayman。於2017年8月GoGoVan Cayman與上市公司合併，GoGo Tech Holdings Limited的附屬公司及結構性實體（統稱「GoGoVan」）主要在中國、香港及其他亞洲國家從事提供物流服務及平台服務。

GoGoVan Cayman是在上市公司與GoGoVan Cayman合併之前經營GoGoVan的實體的控股公司，由林凱源、關俊文、鄧權威、O Hing Pong和YuanChun Pong共同成立。

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