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恒指半日跌70點 科指跌1.8% 離岸人民幣升值至5個月最強

市場押注美國通脹降溫，恒指今早高開163點，最多曾升262點，內地PPI降幅超預期，恒指曾倒跌212點，半日高低波幅475點。離岸人民幣曾升值至6.7545元，是2022年8月15日後最強；在岸人民幣升值至6.7541元，是1月10日後最強。

恒指半日跌70點或0.33%，報21365點，大市成交金額936億元；國指跌39點或0.54%，報7271點。恒生科技指數收報4461點，跌1.89%。

藍籌股成交金額432.51億元，佔大市成交46.2%；科指成份股成交金額260.3億元，佔大市成交27.8%；國指成份股成交金額390.87億元，佔大市成交41.75%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌43隻升，31隻下跌，2隻無升跌。比亞迪（1211）升5.9%，收報229.8元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌5.14%，收報20.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報132元，升4.76%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報7.86元，跌8.6%。

恒指續高於10天線(20802.6點)、250天線(20324.36點)。科指下試10天線(4395.98點)，續高於250天線(4319.59點)。

北水南下合計淨流出5.09億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入43.11億元人民幣，較上日減少43.38%，連續第7日流入，累計流入460.91億元。

傳利潤指引遠遜預期，周黑鴨（1458）澄清：業務營運正常，未有任何處置股票計劃。收報4.36元，跌3.11%。

傳王鳳英接替何小鵬出任CEO，小鵬汽車（9868）：下半年啟動組織調整，現初見成效。小鵬收報38.8元，跌2.51%。

APOLLO出行（0860）158億購「WM，Motor」配股支付，威馬將成大股東。收報0.24元，跌5.88%。

泉峰控股（2285）折讓11%配股，籌7.7億。收報39.4元，跌7.08%。

億華通（2402）今上市，定價60元。收報59.7元，跌0.5%。

迅銷（6288）今公布季績。收報46.9元，跌2.6%。

萬達酒店發展（0169）：控股股東「萬達海外」悉數質押持股。收報0.275元，跌1.79%。

嗶哩嗶哩（9626）完成發行ADR，集資3.9億美元。。收報206.4元，跌5.15%。

陽光房地產（0435）7.48億向羅守輝收購西九匯購物商場。收報3.33元，升0.3%。

東風汽車（0489）全年銷量跌11％至246萬輛。收報4.58元，跌0.43%。

快狗（2246）大股東GoGo，Tech持股跌至4.1%，高峰期持逾16.6%。收報3.71元，跌0.54%。

中海油（0883）今年資本開支料持平至多增100億元，9新項目投產。收報10.32元，升2.18%。

安踏（2020）公布，安踏、FILA，第四季零售負增長。收報111.2元，升1.37%。

莎莎（0178）第三財季零售及批發業務營業額跌12%，港澳營業額跌6.9%。收報1.8元，跌1.1%。

破頂股表現

破頂股包括，塗鴉智能（2391）創上市新高，見20.9元，收報20元，升5.15%；凌雄科技（2436）創上市新高，見13.16元，收報12.78元，升5.62%；鴻騰（6088）創52周高，見2.5元，收報2.42元，升26.04%；亞盛醫藥（6855）創52周高，見30.2元，收報28.35元，跌0.7%；雅各臣（2633）創52周高，見1.11元，收報1.08元，升2.86%；高陽科技（0818）創52周高，見1.13元，收報0.97元，升15.48%；金源米業（0677）創52周高，見0.71元，收報0.7元，升11.11%；百勝中國（9987）創52周高，見473元，收報457.6元，跌0.91%；本間高爾夫（6858）創52周高，見3.64元，收報3.43元，跌2.83%；中海油服（2883）創52周高，見10.48元，收報10.26元，升3.74%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.26元，收報6.26元，升0.16%；時代集團（1023）創52周高，見0.62元，收報0.59元，無升跌。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括梁志天設計集團（2262）低見0.191元，收報0.191元，跌4.5%；潤邁德醫療（2297）低見1.4元，收報1.4元，跌4.11%。

異動股

上升異動股，包括，鴻騰（6088）創52周高，見2.5元，收報2.42元，升26.04%；超凡網絡（8121）收報0.22元，升22.22%；太平洋酒吧（8432）收報0.09元，升18.42%；雲頂新耀（1952）收報22.45元，升18.28%；保集健康（1246）收報0.11元，升15.79%；高陽科技（0818）創52周高，見1.13元，收報0.97元，升15.48%；雄岸科技（1647）收報0.114元，升14%；霸王（1338）收報0.058元，升13.73%；星島（1105）收報0.465元，升13.41%；檸萌影視（9857）收報26元，升13.04%。

下跌異動股，包括，冠軍科技集團（0092）收報0.105元，跌13.93%；福晟（0627）收報0.013元，跌13.33%；Okura（1655）收報0.265元，跌13.11%；陸慶（8052）收報0.023元，跌11.54%；博駿教育（1758）收報0.26元，跌10.34%；領悅服務（2165）收報0.71元，跌10.13%；冠均國際（1629）收報0.27元，跌10%；金山雲（3896）收報2.3元，跌9.45%；明源雲（0909）收報7.86元，跌8.6%。

 

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