市場押注美國通脹降溫，恒指今早高開163點，最多曾升262點，內地PPI降幅超預期，恒指曾倒跌212點，半日高低波幅475點。離岸人民幣曾升值至6.7545元，是2022年8月15日後最強；在岸人民幣升值至6.7541元，是1月10日後最強。