劉顯達指出，現時恒指的市盈率較過去10年，平均水平為低，相信亦有一定上升空間。恒指每股盈利由去年負6.1%，預期今年升13.7%。

劉顯達續指，今年較為偏好增長股，增持消費、互聯網、醫療健康、航運及新能源版塊。不過，他認為，互聯網公司不會回復監管風波前的高位水平，過往市場認為互聯網公司擁有龐大的數字資料庫，可開展不同業務，但在現時監管下，數據利用受到一定限制，可發展的業務收緊。

至於電動車版塊，劉顯達則認為上升空間有限。雖然內地政府亦有推出支持發展政策，但去年市場偏好電動車股，估值已經上升不少，再向上的幅度不大。

花旗首選京東（9618）、周大福（1929）、中國國航（0753）及金沙中國（1928）等。

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