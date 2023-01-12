moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

花旗：今年恒指目標價上調2000點至25000點 看好互聯網版塊

花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，由於中國重新開放的時間表比預期快，將今年恒指目標價由23000點上調25000點，較現時21000點仍有約14%上升空間，尤其看好互聯網行業。

劉顯達指出，現時恒指的市盈率較過去10年，平均水平為低，相信亦有一定上升空間。恒指每股盈利由去年負6.1%，預期今年升13.7%。

劉顯達續指，今年較為偏好增長股，增持消費、互聯網、醫療健康、航運及新能源版塊。不過，他認為，互聯網公司不會回復監管風波前的高位水平，過往市場認為互聯網公司擁有龐大的數字資料庫，可開展不同業務，但在現時監管下，數據利用受到一定限制，可發展的業務收緊。

至於電動車版塊，劉顯達則認為上升空間有限。雖然內地政府亦有推出支持發展政策，但去年市場偏好電動車股，估值已經上升不少，再向上的幅度不大。

花旗首選京東（9618）、周大福（1929）、中國國航（0753）及金沙中國（1928）等。

其他報道

半日沽空金額139.2億元 盈富基金沽空金額最多

【有片：埋身擊】美匯指數反覆偏軟 留意呢個長期支持位

恒指半日跌70點 科指跌1.8% 離岸人民幣升值至5個月最強

港航：今年增聘千名員工並加薪  料明年中航運力全面恢復至疫前水平

偽冒短訊每月逾千 富途：已三度報警未杜絕 提醒市民勿墮詐騙陷阱

滬深三大指數半日走勢分化 創板指一枝獨秀

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日 隔夜息見3個月低

眾安智慧生活據報取消香港IPO

Tesla印尼建電動車廠接近達成初步協議

發改委：輸入性通脹壓力仍存 有信心繼續保持物價總體穩定

Subway擬售股 估值過百億美元

內地12月CPI升1.8%符預期 PPI跌0.7%遜預期

貝萊德據報將裁減500名員工

傳利潤指引遠遜預期 周黑鴨澄清：業務營運正常 未有任何處置股票計劃

蘋果據報可能在2025年推出觸摸屏Mac電腦

滬深三大指數高開 人行淨投放1150億人幣

恒指高開163點 科指升0.6% 安升4.8% 億華通上市平開

APOLLO出行158億購「WM Motor」配股支付 威馬將成大股東

泉峰控股折讓11%配股 籌7.7億

港股ADR升158點 夜期高水327點 億華通上市 美期跌 亞股個別發展

萬達酒店發展：控股股東「萬達海外」悉數質押持股

嗶哩嗶哩完成發行ADR 集資3.9億美元