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生物質精煉平台怡斯莱獲貝恩資本入股 煤氣為戰略股東

創新型生物質精煉公司怡斯莱（EcoCeres）宣布，獲貝恩資本重大股權投資，是繼 去年2月Kerogen Capital參與怡斯萊 A 輪融資後又一輪融資。

怡斯萊是一家總部位於亞洲的生物質精煉平台，將生物質廢料作為原料轉化為廣泛的生物燃料、生物化學品和生物材料。 該公司是世界上為數不多擁有氫化植物油（HVO）、可持續航空燃料（SAF） 和纖維素乙醇商業化生產能力的提供商。

怡斯萊的孵化方及戰略股東中華煤氣（0003）首席投資官陳英龍表示，貝恩資本加入董事會後，有助加速怡斯萊的成長軌跡，特別是國際擴張的步伐。

貝恩資本亞洲私募股權合夥人兼聯席主管竺稼則表示，在怡斯萊的技術下能夠實現對廢物原料100%的利用並產生顯著碳減排效果，幫助其客戶實現減碳目標，最終成為全球減少溫室氣體排放的重要貢獻者。貝恩資本亞洲私募股權合夥人譚楚翹稱，是次投資證明貝恩資本對可持續發展及減少氣候影響的承諾。

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