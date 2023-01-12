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花旗：料本港首季吸引內地高端客 下半年迎經濟反彈 

花旗集團香港經濟師雷智顏表示，內地重新開放後，預計首季先招待高端旅客，至5月才會恢復大眾旅客的消費，將更有利於本港經濟，料第一、二季經濟僅增長1.4%及1.8%，至第三季才反彈至5.8%，全年增長3%。

雖然內地重新開放將利好本港經濟，雷智顏指，由於本港失業率已經下降，料將會出現工資調整，與航空、旅遊的相關行業會更進取爭取加薪。至於外圍經濟壓力仍然存在，視乎歐美衰退的幅度，中港經濟景氣可能會被互相抵消。

至於內地經濟方面，雷智顏認為，內地重新開新後，首季因應春運可能繼續爆發疫情，預期旅遊業、航運等需時整頓，料內地經濟首季增長2.2%，次季加快至7.5%，全年增長5.3%，2024年因在高基數下回復增長5%。

雷智顏預計，美聯儲將會在加息3次，分別在2月、3月及5月再加50、25及25點子，料最終利率將升至5.25至5.5厘，料對港元利率仍有壓力。

花旗集團內地股票策略師劉顯達表示，內地今年經濟增長5.3% ，當中77%為消費增長，全球來看，中港經濟較為樂觀。不過，若美國經濟較預期好，美金上升，對中港市場可能有負面影響。

今年2月將發表財政預算案，雷智顏估計，在財務緊縮的情況下，今年政府不會發放消費劵，並減少財政支出，料早前發放有關疫情的補貼將轉為支持本港中長線發展。

 

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