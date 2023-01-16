moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

誠哥贊助醫護外傭等2.6萬人免費搭摩天輪及玩攤位遊戲

李嘉誠基金會在Facebook發帖文指，長和系創辦人李嘉誠「誠哥」在辦公室留意到中環海濱的《新春幸運摩天輪》開展，於是主動聯絡主辦方，贊助醫護、外傭以及福利機構等共26000人免費乘坐摩天輪及參加攤位遊戲。