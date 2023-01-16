李嘉誠基金會在Facebook發帖文指，長和系創辦人李嘉誠「誠哥」在辦公室留意到中環海濱的《新春幸運摩天輪》開展，於是主動聯絡主辦方，贊助醫護、外傭以及福利機構等共26000人免費乘坐摩天輪及參加攤位遊戲。