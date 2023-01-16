文章日期：2023年1月16日 14:48
李嘉誠基金會在Facebook發帖文指，長和系創辦人李嘉誠「誠哥」在辦公室留意到中環海濱的《新春幸運摩天輪》開展，於是主動聯絡主辦方，贊助醫護、外傭以及福利機構等共26000人免費乘坐摩天輪及參加攤位遊戲。
其他報道
【有片：埋身擊】美元兌日圓或再下試 現水平不宜買美元沽日圓
騰訊去年逾100人因觸犯高壓線被辭退 PCG為重災區
中聯重科：中聯高機與路暢科技重組後分拆上市
361度主品牌第四季零售額大致持平
立法會議員姚柏良：港澳可合作加快對接 共同對外拓市場
特步國際第4季內地零售銷售錄高單位數下跌 全年中單位數增長
恒指半日升157點 本地股走強 澳門復常博彩股受惠 瑞聲大漲逾一成
foodpanda每張外賣單平台費加價至最多5元 即日起生效
高盛上調中國房地產行業預測 預計需求復蘇
國泰空服計劃周三集會 現正待批不反對通知書
騰訊據報公布內部貪腐違規名單 涉48人 歷年通報人數最多
恒指高開79點 生物醫藥股走高 紅星美凱龍開市颷一成半
富士康及和碩宣布今年將向東南亞擴張業務
港股ADR升142點
三葉草生物料其新冠疫苗將於首季啟動在中國多個省市的商業上市
岸田文雄據報向拜登稱將適當處理晶片出口限制問題