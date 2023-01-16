他說，過去3年，澳門旅遊產業發生了巨大的變化，但是澳門已經整裝待發，迎接推動旅遊經濟的全面復甦。去年澳門完成賭牌續牌，未來澳門政府將與業界進一步推動綜合旅遊休閒業，為推動綜合旅遊休閒業發展開創新格局。

澳門旅遊局局長文綺華表示，目前仍在推出酒店優惠方面，與不同方面討論中，料過年後才落實。至於在往來港澳交通方面的買一送一優惠，則参考2003年的措施而定，當時重點在船票，目前則擴及巴士往來。

旅遊局副局長程衛東則指，澳門旅遊業在疫情期間，雖然訪客減少，但是業界仍然增加酒店投資，當中二星級酒店數目上升較快，因多了在舊社區的精品酒店推出，吸引背包客及年青人。在新的產品方面，例如已經推出大赛車博物館、婚慶旅遊、海上遊、直升機遊、無人機表演、幻彩耀濠江、澳門之味巡禮五都薈萃。他又指，隨著貴賓廳行業調整，房車隊閒置，旅行社推出定制路線，配合旅客的需求。

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