澳門經濟財政司李偉農司長今午出席港澳旅遊業界交流會午宴時表示，在港澳通關措施之下，香港旅客，入境數字近日顯著上升，港澳兩地交流有序恢復。香港作為澳門入境旅客的第二大主要客源市場，是澳門恢復旅遊經濟活力的重要條件之一，也是澳門多元旅客結構的重要組成部分。
他說，過去3年，澳門旅遊產業發生了巨大的變化，但是澳門已經整裝待發，迎接推動旅遊經濟的全面復甦。去年澳門完成賭牌續牌，未來澳門政府將與業界進一步推動綜合旅遊休閒業，為推動綜合旅遊休閒業發展開創新格局。
澳門旅遊局局長文綺華表示，目前仍在推出酒店優惠方面，與不同方面討論中，料過年後才落實。至於在往來港澳交通方面的買一送一優惠，則参考2003年的措施而定，當時重點在船票，目前則擴及巴士往來。
旅遊局副局長程衛東則指，澳門旅遊業在疫情期間，雖然訪客減少，但是業界仍然增加酒店投資，當中二星級酒店數目上升較快，因多了在舊社區的精品酒店推出，吸引背包客及年青人。在新的產品方面，例如已經推出大赛車博物館、婚慶旅遊、海上遊、直升機遊、無人機表演、幻彩耀濠江、澳門之味巡禮五都薈萃。他又指，隨著貴賓廳行業調整，房車隊閒置，旅行社推出定制路線，配合旅客的需求。
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