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恒指微升8點 創科漲6%藍籌最好 中資券商股一枝獨秀

恒指連升4個交易日，午後升幅收窄，收市小幅收漲8點或0.04%，報21746點，大市成交金額1407億元，較上日增加5.83%；國指跌40點或0.55%，報7350點。恒生科技指數收報4506點，跌1.06%。

大型科技股普遍回軟，阿里巴巴（9988）升0.62%，收報113.4元；騰訊（0700）跌0.32%，收報370.2元；美團（3690）跌3.27%，收報165.6元；小米（1810）跌0.67%，收報11.88元。

藍籌方面，創科實業（0669）升6.2%，收報103.6元，是升幅最大的藍籌；聯想（0992）表現最差，跌3.96%，收報6.07元。

中資券商股表現造好。海通證券（6837）收報5.39元，升3.65%；中信証券（6030）收報18.04元，升4.88%；華泰證券（6886）收報10.08元，升6.55%；光大證券（6178）收報6.07元，升5.02%；招商證券（6099）收報8.76元，升5.16%；廣發証券（1776）收報12.9元，升7.5%；國泰君安（2611）收報9.79元，升4.26%。

餐飲股持續下跌，海底撈（6862）收報21.8元，跌3.33%；九毛九（9922）收報20.85元，跌2.34%；呷哺呷哺（0520）收報8.06元，跌6.82%。

教育股偏軟，新東方在線（1797）收報64.75元，跌6.63%；希望教育（1765）收報0.79元，跌4.82%；光正教育（6068）收報0.325元，跌2.99%；天立教育（1773）收報2.79元，跌1.76%。

 

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