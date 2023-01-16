Google Cloud大中華區董事總經理李孔源表示：「過去幾年，全球經歷的動盪幾乎將環球零售業推倒重來，如今零售商要重整旗鼓，就需要更高效、更能吸引消費者、而且更能抵禦未來更多挑戰的工具和方案。儘管未來仍充滿未知之數，零售業依然抱著龐大商機；要在行業中脫穎而出，零售企業應運用人工智慧和機器學習等最新技術工具，解決線上商店及線下實體店各種迫切難題。」

據介紹，AI貨架檢視方案用上資料庫所收錄的數十億個獨特實體的圖像，能單憑貨品圖像及文字特徵，大量辨識各類型產品，更不受拍攝角度和視角影響。人工智能瀏覽功能則有能夠為網店優化最合適的產品及最佳的產品顯示方式。

Google Cloud同時推出個人化功能，讓消費者在搜尋及瀏覽網店時能看到專屬的搜尋結果。而Recommendations AI方案的提升，就可以帶來全新的頁面最佳化功能、收益最佳化功能、「再次購買」模型。

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