Google Cloud今天發表4項專為零售商而設的AI技術，包括AI貨架檢視方案（Shelf Checking AI）、人工智能瀏覽功能、個人化功能及Recommendations AI方案提升，已經開放予香港零售商預覽或使用，亦支援繁體中文。Google Cloud表示，透過這4項技術，有助零售商簡化店內的貨架檢查流程，亦在購物網站為消費者提供更自然流暢的線上購物體驗，提升日常營運效率及電子商貿業績。
Google Cloud大中華區董事總經理李孔源表示：「過去幾年，全球經歷的動盪幾乎將環球零售業推倒重來，如今零售商要重整旗鼓，就需要更高效、更能吸引消費者、而且更能抵禦未來更多挑戰的工具和方案。儘管未來仍充滿未知之數，零售業依然抱著龐大商機；要在行業中脫穎而出，零售企業應運用人工智慧和機器學習等最新技術工具，解決線上商店及線下實體店各種迫切難題。」
據介紹，AI貨架檢視方案用上資料庫所收錄的數十億個獨特實體的圖像，能單憑貨品圖像及文字特徵，大量辨識各類型產品，更不受拍攝角度和視角影響。人工智能瀏覽功能則有能夠為網店優化最合適的產品及最佳的產品顯示方式。
Google Cloud同時推出個人化功能，讓消費者在搜尋及瀏覽網店時能看到專屬的搜尋結果。而Recommendations AI方案的提升，就可以帶來全新的頁面最佳化功能、收益最佳化功能、「再次購買」模型。
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