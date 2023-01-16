復星高科技公布，與8家國內銀行貸款簽約儀式在BFC外灘金融中心舉行，根據協議，工商銀行（1398）、農業銀行（1288）、中國銀行（3988）、建設銀行（0939）、交通銀行（3328）作為聯合牽頭行，民生銀行（1988）、中國進出口銀行、上海浦東發展銀行作為參貸行，共同組成銀團，向復星高科提供總計120億元人民幣貸款。
據新聞稿，全國工商聯副主席、上海市政協副主席、上海市工商聯主席壽子琪，上海市工商聯黨組成員、副主席汪劍明，中國銀保監會上海監管局、上海市地方金融監管局以及8家銀行的有關領導，復星國際董事長郭廣昌、聯席董事長汪群斌、聯席CEO陳啟宇和徐曉亮出席儀式，都有出席簽約儀式。
壽子琪指，此次8家銀行以實實在在舉措落實「兩個毫不動搖」，進一步拓寬了民營企業融資渠道、降低融資成本，不僅對復星有著重要意義，對上海乃至全國的民營企業也將起到「穩預期、提信心」的積極作用。
郭廣昌表示，本次簽約進一步深化了復星和銀行的合作，拓寬了融資渠道，夯實了業務發展的流動性支持。進入2023年，復星相信家庭消費產業將逐步迎來需求釋放，集團將不斷提升產品和服務能級，更好地滿足家庭客戶的幸福需求。
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