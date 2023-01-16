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JobsDB：打工仔不足兩年轉一次工 「Hybrid」成求職熱搜字

香港網上求職招聘平台JobsDB今天公布最新年度招聘數據，隨疫情影響逐步消除，2022年整體招聘廣告數字較疫情初期（2020年）上升53%。疫情後打工仔的轉工情況亦較為頻繁，2022年僱員的普遍就職年期中位數為21個月，按年縮短13%，即不足兩年便轉一次工。

去年JobsDB整體廣告數字按年增長4.7%，當中招聘需求最高的五大工種分別為「企業銷售及業務發展」、「資訊科技」、「行政及人力資源」、「銀行/金融」及「會計」 。

隨香港逐步取消入境檢疫安排，企業積極為開關做準備，前線服務業及與旅遊相關行業的招聘均有明顯增長。其中「旅遊業／旅行社」的招聘廣告數字按年增長46%，較2020年增幅逾一倍（101.6%）；其次是「航空服務業」，招聘數字按年升36%，較2020年增幅逾六成（61.1%）。而2021年已見復甦的「酒店款待／酒店服務業」的招聘數字亦按年增長28%，較2020年高61.1%。

JobsDB香港區營運總監李政勳認為：「隨著香港恢復通關，我們預計相關行業的招聘情況將持續復蘇，大部分企業亦願意用更高的薪酬招募一些有經驗的員工，有意回流的打工仔可以積極留意相關的招聘情況。」

JobsDB最新招聘廣告數據亦顯示，後疫情時期的打工仔整體轉工頻率加快，當中以18至25歲的職場新人最為頻繁，平均就職年期較疫情前縮短2個月，大約1.5年（平均17.5個月）就會轉換新的工作；當中更以18至22歲的新鮮人最為頻繁，任職不足一年（平均9.3個月）便跳槽到新的職場。

在眾多求職關鍵詞中，「Hybrid 」（混合辦工模式）對打工仔最具吸引力。「靈活工作」、「Hybrid」、「遙距工作」及「在家工作」繼續成為2022年招聘廣告的熱門關鍵詞。在去年的招聘求職關鍵詞搜尋量方面，「在家工作」的搜尋量仍然大幅領先，但較2021年下跌16%，而「Hybrid」則成後起之秀，去年搜尋量按年增幅達156%。

提及「Hybrid」的招聘廣告平均申請人數按年攀升逾四成（42%），反映打工仔對靈活工作模式的追求，亦顯示僱主對彈性工作模式持更開放態度，以提升招攬的吸引力。

李政勳又認為：「面對現時人才市場的激烈競爭，如何留住和激勵人才是企業的首要難題。隨著香港就業市場逐漸由疫情中復甦，企業和打工仔亦開始重整工作模式。自疫情以來，我們留意到求職者對靈活性的渴望愈趨強烈，特別是新世代僱員，他們不但追求『混合辦工模式』，而且期望企業可以提供相應靈活的安排。因此在制定人力資源政策時，企業應考慮員工的實際需要，糅合混合上班模式的優勢，讓僱員選擇適合的工作模式及環境，從而提升職缺的吸引力及員工的滿足度。」

 

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