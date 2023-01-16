港交所（0388）宣布，委任陳翊庭為聯席營運總監，委任伍潔鏇為上市主管，全部任命下月1日起生效，有關委任已獲證監會核准。
現年53歲的陳翊庭將會負責監督首席中國經濟學家辦公室、企業傳訊、集團戰略、人力資源、內地業務發展以及港交所旗下LME Clear Limited的營運。
陳翊庭於2020年1月加入港交所出任上市主管，升任聯席營運總監後，上市主管由伍潔鏇出任。
而姚嘉仁作為聯席營運總監和股本證券業務主管，將會繼續負責監督港交所旗下現貨及衍生產品交易業務和結算及存管業務的運作。姚氏亦會繼續擔任香港聯合交易所及香港期貨交易所的行政總裁。
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