南航（1055）公布去年12月營運數據，上月客運運力投入（按可利用座公里計）按年下跌25.02%，全年合計下跌28.08%；國內客運運力按年下降29.07%，地區及國際按年分別上升1.5倍及54.29%；全年合計國內、地區及國際分別下跌29.1%、11.37%及3.05%。集團去年12月旅客周轉量（按收入客公里計）按年下降23.18%，全年計下跌33.03%；國內按年下降27.64%，地區和國際分別同比上升2.43倍和86.86%；客座率為66.53%，同比上升1.59個百分點，國內、地區和國際分別按年上升1.32、10.97和11.40個百分點。
貨運方面，去年12月貨運運力投入（按可利用噸公里—貨郵運計）按年下降22.75%；貨郵周轉量（按收入噸公里—貨郵運計）按年下降15.68%；貨郵載運率為63.55%，按年上升5.33個百分點。
此外，集團去年12月新增主要航線包括長沙-淮安-瀋陽-淮安-長沙、深圳-福州-大連福州-深圳，均為每周7班；另引進8架飛機，退出1架A380飛機，截至12月底合計運營894架運輸飛機。
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