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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.75點子至3.20696%，是1月11日後最高，當日報3.35863%。對上一次連升2日是2022年12月14日，當日拆息報4.9672%。

港元現報7.8164元貶值57點子，曾貶值最多66點子，報7.8173元，亦曾升值最多4點子，報7.8103元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌25.87點子至1.47929%；1星期HIBOR升6.36點子至2.77083%；2星期HIBOR升11.47點子至3.04333%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.29點子至3.94089%；6個月期HIBOR跌7.4點子至4.5903%；12個月期HIBOR跌2.13點子至4.97542%。

美元指數現報102.457升值0.253點或0.25%。

美元1個月期LIBOR報4.45443%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2475%，連續3日收窄，利差是2023年1月11日後最高，當日差距為-1.0648%

對上一次連續3日收窄，是2022年11月16日，當日利差報-0.6136%。

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