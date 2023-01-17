報道引述消息指，第一個方案是分期償還本金，最長12年還清所有債務，通過「以舊換新」對債券展期，所有新發債券票面利率最低在2%左右。

第二個選項包含債轉股，通過新發行可轉債等混合型證券，將一部分債務轉為恒大（3333）H股以及恒大汽車（0708）和恒大物業（6666）股份；剩餘債務通過分期支付展期，不過展期時間縮短，票面利率將在6%至7%左右。恒大將徵求主要債權人的反饋意見，方案條款可能仍會調整。

此次是恒大首次被披露重組計劃細節。恒大是全球負債最高的開發商，其債務重組規模或將創下內地企業之最，對銀行、信託公司和千千萬萬個購房人有著廣泛影響。恒大美元債存續規模約有166億美元，距離其美元債首次違約過去已有一年之久，3月20日香港法院將就恒大接獲的清盤呈請舉行聆訊，留給這家公司的時間已經不多。

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