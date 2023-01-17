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中銀香港料內地今年GDP增長5％或以上 全年將各有一次降準和減息

中銀香港（2388）今日發布2023 年經濟及投資展望，高級經濟研究員張文晶表示，今年中國受全球經濟放緩和貨幣緊縮影響，外圍經濟放緩影響出口表現，去年出口貢獻的高表現或將在今年有所下跌。内需方面，受惠通關，放寬防控等利好因素，工業利潤則受惠防控放寬而有所上升，但房地產投資仍然相對疲弱。張文晶料，內地今年將繼續維持寬鬆貨幣政策，今年線下行業如航空、餐飲的刺激較大，在內需推動以及一籃子支持政策下，預料今年內地經濟可達「強勁復蘇」，全年GDP增長達5%或以上。個人數字金融產品部資深財富策略師高耀豪表示，內地今年將全年復蘇，帶動股市增長，料內地股市升幅將跑贏其他市場。

香港市場方面，張文晶表示，去年年初香港受第五波疫情影響較大，加上去年受地緣政治和外圍貨幣政策影響。張文晶表示，2023年香港機遇與挑戰並存，市場普遍預料央行加息步伐將放緩，在相對較緊縮的貨幣政策下，外圍環境亦將影響香港貿易表現，但疫情影響減弱，與內地及海外逐步實現全通關，將有助消費等商務活動。她又表示，香港正處於較為重要的轉捩點，料本港全年GDP增長2.8%，亦會持續觀察通關等利好因素，不排除上調增長幅度。香港樓市方面，料今年樓市與去年持平，今年外圍加息影響將減弱，通關帶動樓市利好。

利率、匯率市場方面，中銀香港高級經濟研究員丁孟稱，預料美國今年上半年仍有一次加息，香港拆息仍有上調空間，以至利率在短期內達一個頂點。丁孟表示，今年人民幣利率將保持低水平，不預期利率會上升。 匯率方面，人民幣除兌美元繼續弱勢外，兌其他貨幣表現仍會保持強勢，料人民幣全年可達穩中有升。丁孟又預料，內地全年有一次降準和減息，較大機會在上半年發生，料幅度與力度或與去年相若，透過寬鬆貨幣政策推動經濟復蘇，帶動下半年經濟活動。

就首季表現，丁孟表示，內地積極放寬防控政策，預料首季經濟反彈較為明顯，表現定必勝市場，加上春節因素推動，消費、服務、零售等經濟活動將明顯受惠。

 

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