戶戶送公布2022年第四季「餐廳信⼼指數」調查結果，結果顯示本地餐廳對行業未來態度更為進取，整體生意滿意度得分由第三季的5.4上升至平均6.0。同時，隨著疫情緩和，⼤眾擔憂逐漸減退，餐飲業堂食收入穩步增長，亦對經濟環境持更正面態度，由去年第三季的37%升至第四季的48%。
調查發現，有49%的受訪餐廳對餐飲業今年第⼀季前景表示擔憂，雖然去年12月節日期間堂食銷售疲弱，33%受訪餐廳指第四季整體利潤有所增加，31%受訪餐廳就指利潤不變。
此外，56%受訪餐廳表示，假期期間堂食⽣意減少，只有21%受訪餐廳稱聖誕節期間收入有所增加。有一半受訪餐廳認為損失是因為出境外遊人數增加，離港人流對⽣意帶來負面影響，受影響餐廳當中有56%指收入下跌逾 20%。
展望今年首季餐飲業前景，有43%受訪餐廳認為情況已「恢復正常」，放寬社交距離限制將有利於餐廳首季生意，另外有44%受訪餐廳預計行業前景將較為穩定。另外，有84%餐廳表示新⼀年未有計劃縮小規模，亦有23%餐廳計劃擴張。
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