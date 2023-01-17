文章日期：2023年1月17日 20:44
赤子城科技（9911）公布，截至2022年12月31日止年度總收入約27.7至28.3億元（人民幣，下同），達成預期增長目標，其中社交業務收入約為25.4至25.7億元，按年增長約20%。
截至去年底止，公司社交業務累計下載量為4.81億，較2022年9月底上升約5%；去年全年社交業務平均月活達約2291萬，增長約20%。
期內精品遊戲等創新業務錄得總收入約2.3至2.6億元。
赤子城科技今日收報1.98港元，跌1.5%。
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