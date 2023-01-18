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FIS料嵌入式金融和Web 3.0推動數碼產業新一輪增長

金融服務支付服務商FIS（美：FIS）今天公布全球創新報告2023（Global Innovation Report），發現大部分香港企業預期嵌入式金融（76%）、DeFi（76%）、ESG （75%）、虛擬貨幣（73%）及元宇宙（73%）將會在未來12個月內對業務產生重大或中等的影響，相信來年亦會繼續吸引企業投資。

FIS全球創新報告2023的所有數據來自9個地區及國家（包括澳洲、巴西、加拿大、德國、香港、印度、新加坡、英國和美國），問卷調查訪問了2,000名金融服務業（包括銀行、保險公司、資本市場公司及金融科技公司）及非金融公司（包括商家、企業及技術供應商）的商界領袖。該調查由Longitude Partners代表FIS於2022年7月至2022年9月期間進行。

報告顯示，53%的金融服務公司表示將在未來12個月重點投資於開發嵌入式金融產品，令客戶透過第三方數碼和社交渠道輕鬆購買相關產品。逾四成（42%）已投資此領域的金融服務公司則認為，此舉將會吸引原有分銷網絡之外的新客戶；也有43%的非金融企業表示已經提供或正在開發嵌入式金融服務。

此外，逾六成（64%）的金融服務公司認為， DeFi（使用區塊鏈和虛擬資產技術來管理金融交易）是公司的重要增長機會。然而，有63%的受訪者則認為用戶體驗欠佳會妨礙DeFi普及，亦有過半（51%）表示需要在參與投資或應用前了解更多相關風險。

儘管2022年對加密貨幣來說充滿挑戰，逾四成（44%）的非金融機構表示客戶要求他們接受加密貨幣作為支付方式。接近六成（57%）金融服務公司正在積極研究元宇宙的潛在機遇，而接近四成（36%）非金融機構則表示在未來12個月內涉足元宇宙將具有重要策略意義。

FIS銀行解決方案亞太區集團董事總經理Kanv Pandit表示，在全球經濟不穩定和經濟衰退的壓力下，未來一年將無可避免地會充滿挑戰。踏入2023年，創新對於香港金融科技行業的發展仍然舉足輕重。FIS樂見政府有意加快發展數碼經濟的步伐，就其最新研究報告顯示，各行各業將跟隨加大對嵌入式金融、DeFi、加密貨幣和ESG等主要領域的投資。

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