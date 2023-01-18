moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

渣打大灣區營商景氣指數第四季降至39.5 惟未反映放寬防疫影響

渣打銀行與香港貿發局今日公佈渣打大灣區營商景氣指數（GBAI）2022年第四季的結果。GBAI的「業務活動現狀指數」於2022年第四季尚未好轉，降至39.5，當中尤其受到去庫存和融資意願轉弱所拖累，而「商業活動預期指數」亦降至45.1。

貿發局研究總監范婉兒表示，由於調查於10月旬至12月初進行，內地於調查進行中段公布放寬疫情防控措施，指數結果未能完全反映有關公佈帶來的影響，在公布放寬防疫措施後提交的回覆已有回升趨勢。她預料，現時已經通關，GBAI在今年上半年將有很大的追趕空間。

城市表現方面，去年第四季，香港的「現狀指數」及「預期指數」均表現最好，其中「預期指數」連續兩季上升，從上季的46.3升至48.4，受惠於香港較早開始解封，與内地恢復通關的希望亦於期内日增。行業方面，「創新和技術」的漲幅最大，現狀和預期子指數分別按季升2.9點和 3.8點 •而「零售和批發」子指數亦展現較強的抗逆力•分別升 0.9 點和1.1點。

調查亦反映借貸成本持續下降，第四季銀行和非銀行融資成子指數均錄得升幅，表明成本有所降低。渣打大中華區高級經濟師劉健恒預期，貨幣政策在短期內亦會提供支持，中期借貸便利（MLF) 利率在第一季將下調10個基點，而存款準備金率在第二季將降低25個基點，今年其餘時間保持不變。

劉健恒指出，由於兩地重新通關較預期快，短期宏觀經濟數據或未見向好，但全年內地經濟將有明顯增速，估計有5.8%增長。被問及防疫政策方向會否因應大規模爆發轉向，他認為，現時沒有需要突然逆轉的因素，內地廣州及深圳等大城市高峰期已過。現時主要風險為變種病毒的出現、歐美國家加息影響及俄烏戰爭的變化。

其他報道

FIS：今年內Worldpay加入支付寶和微信支付

PayMe推求籤派利市活動賀新年 金額最高88元

KKday去年第四季總收入超越2019年 港外遊產品營業額增10倍

FIS料嵌入式金融和Web 3.0推動數碼產業新一輪增長

蘋果據報擬推出更低價版混合現實耳機 並延遲發布AR眼鏡

滬指近平收 深證成指五連升

【有片：投資王道】王弼 : 美國債務觸及「上限」不會掀大風浪

美國對中國實施的晶片管制將擴大至澳門

網易：暴雪的提議是蠻橫的「離婚不離身」的行為

【有片：埋身擊】美元兌日圓處於反彈階段 現水平不宜吸納日圓

日央行維持超低利率 孳息率控制政策不變 每百日圓兌港元曾跌穿6算

港股半日跌28點 手遊股造好 亞盛醫藥挫11%

SHANGHAI GROWTH盈警 料去年虧損擴大至近百萬美元

中國鼓勵金融機構為外資研發中心就開展基礎研究等提供金融支持

滬指微跌0.02% 深證成指一枝獨秀

港元拆息全線向下 一個月HIBOR終止2連升

洗米華案︱周焯華創立及領導犯罪集團等罪成 判監18年

渣打香港向員工送贈迪士尼門票兼派100元開工利是

諾輝折讓8%配股 籌7.8億

傳計劃裁員約1.1萬人 微軟否認

君實生物﹕新冠新藥上市申請獲受理