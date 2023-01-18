貿發局研究總監范婉兒表示，由於調查於10月旬至12月初進行，內地於調查進行中段公布放寬疫情防控措施，指數結果未能完全反映有關公佈帶來的影響，在公布放寬防疫措施後提交的回覆已有回升趨勢。她預料，現時已經通關，GBAI在今年上半年將有很大的追趕空間。

城市表現方面，去年第四季，香港的「現狀指數」及「預期指數」均表現最好，其中「預期指數」連續兩季上升，從上季的46.3升至48.4，受惠於香港較早開始解封，與内地恢復通關的希望亦於期内日增。行業方面，「創新和技術」的漲幅最大，現狀和預期子指數分別按季升2.9點和 3.8點 •而「零售和批發」子指數亦展現較強的抗逆力•分別升 0.9 點和1.1點。

調查亦反映借貸成本持續下降，第四季銀行和非銀行融資成子指數均錄得升幅，表明成本有所降低。渣打大中華區高級經濟師劉健恒預期，貨幣政策在短期內亦會提供支持，中期借貸便利（MLF) 利率在第一季將下調10個基點，而存款準備金率在第二季將降低25個基點，今年其餘時間保持不變。

劉健恒指出，由於兩地重新通關較預期快，短期宏觀經濟數據或未見向好，但全年內地經濟將有明顯增速，估計有5.8%增長。被問及防疫政策方向會否因應大規模爆發轉向，他認為，現時沒有需要突然逆轉的因素，內地廣州及深圳等大城市高峰期已過。現時主要風險為變種病毒的出現、歐美國家加息影響及俄烏戰爭的變化。

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