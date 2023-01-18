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安踏丁世忠辭任CEO 原CFO賴世賢接任

體育用品股安踏（2020）公布，丁世忠辭任首席執行官一職，將留任董事會主席職務，丁氏將繼續在安踏企業戰略、人才建設、企業文化、經營監督等事項上發揮核心領導作用，並將直接管理集團內部審計與監察職能及收購合併事宜。而副主席丁世家將會繼續負責管理集團生產職能，但將不再負責集團供應鏈管理。

原執董兼首席財務官賴世賢獲委任為聯席首席執行官，卸任首席財務官，他將分管安踏品牌、除FILA 品牌以外的所有其他品牌、集團採購以及集團的若干職能，即包括人力資源、法務、投資者關係及行政管理等。

原執董兼專業運動品牌群CEO吳永華獲委任為聯席首席執行官，並將卸任專業運動群 CEO。彼將分管 FILA 品牌、集團國際業務及本集團若干職能，即包括零售渠道管理及公共關係等。

此外，原執董、集團總裁兼戶外運動品牌群CEO鄭捷將留任執行董事，但卸任集團總裁及戶外運動品牌群 CEO，他將繼續以亞瑪芬（Amer Sports ）首席執行官的身份主要負責亞瑪芬相關業務。安踏去年12月曾傳出擬分拆Amer Sports明年上市，籌資至少10億美元。

至於原執行董事兼集團副總裁畢明偉獲委任為擔任首席財務官，他將主要負責安踏財務管理職能及若干中後台職能。

集團指，上述調整將更好落實集團「多品牌」及「全球化」戰略； 實現董事會主席及首席執行官由不同管理人員擔任，完善集團企業管治；及提升管理效率、強化本集團人才梯隊建設。

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