恒指收市升100點或0.47%，報21678點，大市成交金額1278億元，較上日增加0.88%；國指升26點或0.36%，報7340點。恒生科技指數收報4524點，升0.54%。
大型科技股走勢分化。阿里巴巴（9988）收報114.1元，跌0.35%；騰訊（0700）收報380元，升1.66%；美團（3690）收報163.6元，跌0.73%；小米（1810）收報11.9元，升1.54%。網易（9999）升6.51%，收報142.3元，為表現最好藍籌；京東（9618）跌1.75%，收報235.4元；嗶哩嗶哩（9626）收報209.2元，跌1.32%。
1月共88款遊戲獲批，手遊股造好，心動公司（2400）收報26元，升8.11%；創夢天地（1119）收報4.24元，升2.42%；IGG（0799）收報3.1元，升2.65%。
中升（0881）跌8.32%，收報43.55元，是跌幅最大的藍籌。
花旗上調1月賭收預期，濠賭股普遍走高。新濠國際發展（0200）收報10.58元，升4.34%；美高梅中國（2282）收報10.38元，升2.77%；澳博（0880）收報4.82元，升2.99%；永利澳門（1128）收報9.4元，升1.18%；銀河娛樂（0027）創52周高，見55.1元，收報54.9元，升3.68%；金沙中國（1928）收報29元，升3.76%。
新東方（9901）績後向下，收報31.6元，跌7.33%；新東方在線（1797）收報61.9元，跌8.02%。
諾輝健康（6606）及亞盛醫藥（6855）分別折讓8%及近一成配股，諾輝健康收報30.8元，跌0.16%；亞盛醫藥收報24.05元，跌11.42%。
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