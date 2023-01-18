ZA Bank指，即日起至1月31日（大年初十）期間，香港用戶登入ZA Bank App的「八兔報到 千萬駕到」活動頁面參與小遊戲或完成指定任務，即可獲得1張「兔仔卡」，每張兔仔卡的背面都隱藏1款隨機奬賞，翻轉「兔仔卡」即可得到由麥當勞、星巴克及可口可樂贊助的優惠券及免費汽水、ZA Coin、ZA Bank優惠券或ZA Bank「百萬勁抽券」。

其中，用戶只需每日完成「派現金利是」任務即可得到1張「兔仔卡」，翻轉該卡就有機會獲得1張「百萬勁抽券」，參與「ZA百萬勁抽」，有機會獲得100萬現金。另外，成功集齊8款「兔仔卡」的用戶，可參與瓜分1,000萬ZA Coin（價值10萬元）的終極獎賞。

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