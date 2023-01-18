根據入稟狀，金鋑在2020年5月向OMCl借取一筆為3個月、年息30厘的5億元貸款，並由潘蘇通作擔保人，惟潘蘇通至2020年8月貸款到期時未有如期還款，其後OMCL、金鋑及潘蘇通達成協議，將還款日期延至2021年1月9日或之前。至2020年12月9日，潘蘇通開出3張支票給OMCL，金額分別為5億、9246.58萬及5547.95萬元，合計約6.48億港元；惟OMCL兌現時因相關銀行戶口並無足夠現金全告「彈票」。

其後，金鋑在2021年2月8日至去年1月期間，先後分成11次向OMCL償還部分款項，金額合共約1.04億元。原告未能收齊貸款及利息，因此入稟向金鋑及潘蘇通追討本金及利息合共8.12億元、相關訟費及其他產生利息。

高銀金融股份繼續停牌，停牌前報0.148元。

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