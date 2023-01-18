moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

高院判潘蘇通向內地商人賠償8.12億欠款 

高銀金融（0530）主席潘蘇通去年遭內地商人田偉任董事的私人公司Outstanding Management Consultation Limited（下稱OMCL）入稟法院、向潘蘇通及其全資持有的金鋑追討本金及利息合共約8.12億元一案，高等法院今日裁定OMCL勝訴，要求金鋑須向OMCL賠償8.12億元，並下達命令，若金鋑不同意判決，須立即支付由OMCL申請訴訟費的稅項。

根據入稟狀，金鋑在2020年5月向OMCl借取一筆為3個月、年息30厘的5億元貸款，並由潘蘇通作擔保人，惟潘蘇通至2020年8月貸款到期時未有如期還款，其後OMCL、金鋑及潘蘇通達成協議，將還款日期延至2021年1月9日或之前。至2020年12月9日，潘蘇通開出3張支票給OMCL，金額分別為5億、9246.58萬及5547.95萬元，合計約6.48億港元；惟OMCL兌現時因相關銀行戶口並無足夠現金全告「彈票」。

其後，金鋑在2021年2月8日至去年1月期間，先後分成11次向OMCL償還部分款項，金額合共約1.04億元。原告未能收齊貸款及利息，因此入稟向金鋑及潘蘇通追討本金及利息合共8.12億元、相關訟費及其他產生利息。

高銀金融股份繼續停牌，停牌前報0.148元。

其他報道

黑芝麻智能擬考慮來港IPO 集資2億美元

亞證地產洽購物業投資及地產代理服務公司

ZA Bank今年起停印實體利是封 派電子利是可抽100萬元現金

安踏內部信：發揮「安踏+Amer Sports」雙輪驅動優勢

安踏丁世忠辭任CEO 原CFO賴世賢接任

標普料今年中國GDP保持4.8%增長 私人消費將推動復蘇

恒指收市升100點 手遊股活躍 網易漲6.5%冠藍籌

渣打大灣區營商景氣指數第四季降至39.5 惟未反映放寬防疫影響

FIS：今年內Worldpay加入支付寶和微信支付

PayMe推求籤派利市活動賀新年 金額最高88元

KKday去年第四季總收入超越2019年 港外遊產品營業額增10倍

FIS料嵌入式金融和Web 3.0推動數碼產業新一輪增長

蘋果據報擬推出更低價版混合現實耳機 並延遲發布AR眼鏡

滬指近平收 深證成指五連升

【有片：投資王道】王弼 : 美國債務觸及「上限」不會掀大風浪

美國對中國實施的晶片管制將擴大至澳門

網易：暴雪的提議是蠻橫的「離婚不離身」的行為

【有片：埋身擊】美元兌日圓處於反彈階段 現水平不宜吸納日圓

日央行維持超低利率 孳息率控制政策不變 每百日圓兌港元曾跌穿6算

港股半日跌28點 手遊股造好 亞盛醫藥挫11%

SHANGHAI GROWTH盈警 料去年虧損擴大至近百萬美元