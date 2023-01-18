同日該集團的非全資子公司華虹無錫，向合營公司轉讓前述合營公司營運所需的土地，涉資1.7億元人民幣。合營公司最終在該集成電路新項目的總投資，共涉資67億美元。除了會投入註冊資本之外，合營公司尚需投入的投資26.8億美元，會以債務方式融資。華虹半導體及子公司華虹宏力，將各自在股本出資方面，分別投入8.8億美元及逾11.69億美元。另國家集成電路產業基金II及錫虹國芯投資則另分別佔逾11.65億及8.04億美元出資。

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