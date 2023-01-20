本月16日報道，滴滴出行官方微博發布，經報網絡安全審查辦公室同意，即日起恢復「滴滴出行」的新用戶註冊。這是自2021年滴滴主要app被監管機構下架以來第一次，也意味著它們很快就會回歸蘋果和安卓應用商店。2021年，內地政府曾宣布啟動對該公司的網絡安全審查。

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