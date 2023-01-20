文章日期：2023年1月20日 11:15
彭博社報道，根據搜索顯示，滴滴的應用程序(App)「滴滴出行」重新出現在內地的應用商店中。此前滴滴因存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題被國家網信辦下架。
本月16日報道，滴滴出行官方微博發布，經報網絡安全審查辦公室同意，即日起恢復「滴滴出行」的新用戶註冊。這是自2021年滴滴主要app被監管機構下架以來第一次，也意味著它們很快就會回歸蘋果和安卓應用商店。2021年，內地政府曾宣布啟動對該公司的網絡安全審查。
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