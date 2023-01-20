港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌6.86點子至2.95488%，是2022年10月20日後最低，當日報2.84792%。
港元現報7.8324元貶值23點子，曾貶值最多43點子，報7.8344元，是2022年11月15日7.837元後最弱。亦曾升值最多10點子，報7.8291元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升33.92點子至1.43214%；1星期HIBOR跌44.69點子至1.83976%；2星期HIBOR跌16.7點子至2.48958%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.94點子至3.75839%；6個月期HIBOR跌10.29點子至4.34429%；12個月期HIBOR跌8.14點子至4.77446%。
美元指數現報102.076升值0.018點或0.02%。
美元1個月期LIBOR報4.48571%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.5308%，連續3日擴闊，利差是2019年2月27日後最低，當日差距為-1.56%。
對上一次連續3日擴闊，是2023年1月12日，當日利差報-1.277%。
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