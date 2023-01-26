第四季經調整物業EBITDA虧損為5100萬美元，而2021年第四季的經調整物業EBITDA則為7400萬美元。金沙中國2022年全年的經調整物業EBITDA虧損為3.24億美元，而2021年全年的經調整物業EBITDA則為3.38億美元。

第四季的資本開支合共為1.47億美元，包括於澳門400萬美元的建造、發展及維修活動。

公布中亦的「盈利發佈會問答環節重點」稱，「針對有關澳門業務於春節期間的表現之提問，據察悉所有業務分部均有強勁的客戶量，而我們於該期間一直錄得正EBITDA。據進一步察悉，該期間的訪客量目前達2019年水平的約40%，惟博彩量及收益均見在比例上跑贏同期水平。此情況與其他於COVID-19後對外開放的國際市場之經驗一致，乃由於蓄勢已久的需求及客戶組合相輔相成」。

LVS主席兼行政總裁Robert G. Goldstein表示，「儘管旅遊限制及訪客量減少於季內持續影響我們的財務表現，惟我們對於整個旅遊及旅遊消費市場強勁復蘇仍充滿信心，並熱切期待於2023年及未來年度迎來更多賓客再次到訪我們物業的機會」。「於澳門，我們感恩於季內取得新博彩經營批給，其將使我們能繼續數十年間就提升澳門商務及休閒旅遊的吸引力及支持其發展為世界商務及休閒旅遊中心作出投資的承諾。我們仍對澳門的未來充滿信心及視澳門為增添資本投資的理想市場」。「展望未來，隨著復蘇在有關旅遊限制進一步放寬下得以實現」。

Robert G. Goldstein表示，「於過去數數，旅遊限制已在澳門所有地區╱市場全面解除。要準確量度復蘇的潛在步伐仍然過早，但由於我們已目睹我們的物業訪客量、博彩量、零售銷售及酒店入住率已有顯著改善，因此所有初期跡象均為正面」。「我們仍然看好澳門倫敦人及澳門四季的投資。由於市場復蘇，故我們於澳門倫敦人及澳門四季的投資將令我們佔優。我們新產品的質素亦將有助推動地區內的高價值旅遊業，特別是海外市場」。

金沙中國（1928）曾升最多5.17%，高見31.55元，是2021年7月9日31.8元後最高。現報31.25元，升4.17%，暫連升4日。

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