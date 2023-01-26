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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日 見3個月低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌1.14點子至2.94345%，是2022年10月20日後最低，當日報2.84792%。對上一次連跌4日是2023年1月13日，當日拆息報3.18018%。

港元現報7.8306元升值1點子，曾貶值最多7點子，報7.8314元，亦曾升值最多13點子，報7.8294元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.18點子至1.41036%；1星期HIBOR升25.01點子至2.08988%；2星期HIBOR跌3.56點子至2.45399%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.49點子至3.75345%；6個月期HIBOR跌3.67點子至4.30756%；12個月期HIBOR跌3.02點子至4.74429%。

美元指數現報101.642升值0.001點。

美元1個月期LIBOR報4.516%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.5726%，終止單日收窄，利差是2019年2月26日後最低，當日差距為-1.5787%。

對上一次終止單日收窄，是2023年1月24日，當日利差報-1.5611%。

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