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紐交所周二交易混亂 因員工失誤使備份系統持續運行

彭博社引述消息報道，周二時一位紐約證交所員工因未能正確關閉它的災難恢復系統，引致周二上午在交易所開市時引發市場劇烈波動，包括富國銀行，麥當勞，沃爾瑪和摩根士丹利在內的250多間公司，部分公司股價在短短幾分鐘內波動了25個百分點。

紐約證交所設在芝加哥Cermak路的備用數據中心，它的作用是保護美國市場，以防災難襲擊這個全世界最大的股票交易場所。

當市場休市時，備用數據中心會參與一個例行程序，紐約證交所員工會開啟和關閉各種系統，以確保一切正常，但周二時一位紐約證交所員工卻未能正確關閉它的災難恢復系統。

直接了解紐約證交所內部運作的知情人士將之描述為「人為失誤」。這一失誤周二上午在交易所開市時引發市場劇烈波動，影響250多家公司，部分公司股價在短短幾分鐘內波動了25個百分點。

報道引述消息指，由於備用系統保持運行狀態，誤導了交易所的計算機將上午9:30的開市視為交易的延續，因此跳過了當天集合競價設定初始價格的步驟。

這一事件促使交易所取消了數以千計的交易，而成本仍有待確定。與此同時，市場專業人士和日間交易員感到不安，等待交易所詳細說明其所謂的「災難恢復配置」的「人為失誤」。

 

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