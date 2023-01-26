張德熙續指，受到疫情影響，不單沒有遊客光顧，亦令到珠寶行業上游加工面對困難，成本上漲，並轉嫁到消費者，令飾金漲價。因此落實通關，對業界而言很重要。

隨著國家主席習近平提出加快發展數碼經濟，張德熙稱，監管機構在保障投資者方面作細緻安排後，料面向零售及散户投資者的數碼黃金的推出，指日可待。投資者完成買賣後可驗黄金成色及轉入國際倉庫儲存，甚至在完成轉倉後可隨時兑現。在倉庫方面，位於香港國際機場的金庫雖然可供運作，但是因為路途遙遠，或令物流較困難，因此會同時使用保安公司Brinks或威豹提供的倉庫設施配合數碼黄金計劃的落實。將來投資者可經貿易場的行員買賣數碼黄金，在目前貿易場內171名行員中，有32名参與數碼黃金計劃。

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至於南沙推動黄金白銀珠寶小鎮，張德熙表示，貿易場會在上游提供黄金貿易、保税倉及驗金中心服務，並已就此與當局舉行第二次會議。他稱，小鎮可配合一帶一路及海南省免税港發展，若當局最快在今年底落實在海南省實施免税，南沙的黄金保税倉便可直接面向海南，得以擴大發展。

他強調，南沙的發展有別於貿易場在前海的項目發展，前海的項目主要服務深圳的加工商及廠商，並且可以登記入口黄金、退税及實現T+0即日交收，幫助當地業界實現迅速借金及轉金運作。不過，他亦不排除，部分深圳用户亦可使用南沙的設施及倉庫，擴大運作。

另外，在國際對俄羅斯的黄金禁運方面，張德熙指，這令俄羅斯需轉折經過中東等地的合法渠道交收，過程延長了及更複雜。

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