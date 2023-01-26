moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

IMAX中國新春檔期4日票房1.6億人幣 按年增42%

IMAX中國（1970）公布在大年初三和初四IMAX票房刷新歷史紀錄。IMAX在新春首4天的開畫票房達1.61億元（人民幣，下同），超越去年同期42%，創公司歷史第二高的新春檔期4日開畫成績。截至今日，IMAX新春檔期市場佔有率達3.5%，按年增長86.3個基點。

公司續指，目前總票房前五的影片中4部均登陸IMAX影院，其中包括採用IMAX特製拍攝的《流浪地球2》、《滿江紅》、《深海》和《無名》等。至於IMAX更助力《流浪地球2》於1月22日同步登陸北美31家IMAX影院揚帆出海，目前上映3日共錄得34萬美元。

此外，迪士尼影業與光影風暴娛樂出品的《阿凡達：水之道》也在繼續上映中，該片IMAX中國內地票房錄3.53億元，並成為IMAX中國內地史上票房第二高的影片。此外，由迪士尼影業與漫威影業出品的《黑豹2：瓦千達萬歲》和《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》將分別於2月7日和2月17日陸續登陸中國影院。

其他報道

【有片：埋身擊】美匯反覆偏軟 不宜撈底

港交所歐冠昇：約100隻新股排隊上市 料今年市況好轉

恒指半日升381點 創9個月新高 賭股先升後跌

保誠獲批開設澳門分行 營運初期以數碼科技提供多元貨幣選項產品

金銀業貿易場：數碼黄金落地指日可待 通關後行員生意增一至兩成

紐交所周二交易混亂 因員工失誤使備份系統持續運行

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日 見3個月低

微軟收購動視暴雪遭起訴 據報因美國為阻歐洲放行

IBM將裁員3900人 料全年收入增5% 勝預期

金銀業貿易場張德熙：料今年國際金價向上升見2500美元

金沙中國第四季經調整LBITDA收窄 新年期間一直錄EBITDA

Tesla季績勝預期 計劃儘快提高產量

恒指高開341點 科指升2% 國指升1.6% 齊創半年新高

港股ADR升397點 夜期高水176點 南北水續停

憧憬將暫停加息 美匯回落 道指升9點 連升4日

 