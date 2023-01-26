IMAX中國（1970）公布在大年初三和初四IMAX票房刷新歷史紀錄。IMAX在新春首4天的開畫票房達1.61億元（人民幣，下同），超越去年同期42%，創公司歷史第二高的新春檔期4日開畫成績。截至今日，IMAX新春檔期市場佔有率達3.5%，按年增長86.3個基點。
公司續指，目前總票房前五的影片中4部均登陸IMAX影院，其中包括採用IMAX特製拍攝的《流浪地球2》、《滿江紅》、《深海》和《無名》等。至於IMAX更助力《流浪地球2》於1月22日同步登陸北美31家IMAX影院揚帆出海，目前上映3日共錄得34萬美元。
此外，迪士尼影業與光影風暴娛樂出品的《阿凡達：水之道》也在繼續上映中，該片IMAX中國內地票房錄3.53億元，並成為IMAX中國內地史上票房第二高的影片。此外，由迪士尼影業與漫威影業出品的《黑豹2：瓦千達萬歲》和《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》將分別於2月7日和2月17日陸續登陸中國影院。
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