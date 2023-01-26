公司續指，目前總票房前五的影片中4部均登陸IMAX影院，其中包括採用IMAX特製拍攝的《流浪地球2》、《滿江紅》、《深海》和《無名》等。至於IMAX更助力《流浪地球2》於1月22日同步登陸北美31家IMAX影院揚帆出海，目前上映3日共錄得34萬美元。

此外，迪士尼影業與光影風暴娛樂出品的《阿凡達：水之道》也在繼續上映中，該片IMAX中國內地票房錄3.53億元，並成為IMAX中國內地史上票房第二高的影片。此外，由迪士尼影業與漫威影業出品的《黑豹2：瓦千達萬歲》和《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》將分別於2月7日和2月17日陸續登陸中國影院。

其他報道

【有片：埋身擊】美匯反覆偏軟 不宜撈底

港交所歐冠昇：約100隻新股排隊上市 料今年市況好轉

恒指半日升381點 創9個月新高 賭股先升後跌

保誠獲批開設澳門分行 營運初期以數碼科技提供多元貨幣選項產品

金銀業貿易場：數碼黄金落地指日可待 通關後行員生意增一至兩成

紐交所周二交易混亂 因員工失誤使備份系統持續運行

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日 見3個月低

微軟收購動視暴雪遭起訴 據報因美國為阻歐洲放行

IBM將裁員3900人 料全年收入增5% 勝預期

金銀業貿易場張德熙：料今年國際金價向上升見2500美元

金沙中國第四季經調整LBITDA收窄 新年期間一直錄EBITDA

Tesla季績勝預期 計劃儘快提高產量

恒指高開341點 科指升2% 國指升1.6% 齊創半年新高

港股ADR升397點 夜期高水176點 南北水續停

憧憬將暫停加息 美匯回落 道指升9點 連升4日