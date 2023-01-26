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諾基亞第四季賺92億 勝預期 

芬蘭電訊設備製造商諾基亞（Nokia）第四季盈利11.5億歐元（約91.85億港元），較去年的9.08億歐元增長26.65%，好過市場預期的9.25億歐元（約73.82億港元），主要受惠商業客戶需求不斷增加，以及在印度等國家推出5G設備。

期內，淨銷售額增長16%至74.5億歐元（約595.03億港元），勝預期的71.1億歐元。

諾基亞行政總裁Pekka Lundmark在聲明中表示，展望2023年，雖然經濟前景仍不確定，但需求依然強勁。他又向媒體表示，預計今年繼續是增長的一年。

集團預計，今年全年淨銷售額介乎249億歐元（約1988.76億港元）至265億歐元（約2116.56億港元），意味着按固定匯率計算將增長2%至8%。市場預期為255億歐元（約2036.69億港元）。

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