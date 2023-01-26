瑞銀指，金沙短期內面對勞工不足問題的制約，但是料可以在未來幾個月解決得到。據其了解，金沙在未來10年承諾投資45億美元，資本開支及營運開支佔比為76%及24%之分，料隨著通關帶動復蘇，有助今年首三季淨負債緩慢地好轉。

摩根士丹利的報告認為，金沙去年第四季度的表現符合預期。雖然旅客恢復的程度，只及2019年疫情前的30%，但是到訪金沙的人流、中場的運作及零售消費，處於更高水平，有望推動金沙的EBITDA邁向正數。現時該股日均營運開支約390萬美元，按季增加9%。

傑富瑞相信，金沙管理層評論指EBITDA變得正面，並形容澳門市場復蘇之路接近拉斯維加斯及新加坡，成為焦點。同時農曆年訪客之多，超過政府預期，料即使濠賭股的表現已經超越基本因素及市場原先給予的估值，未來該等股份仍會繼續在正面的消息及數據下去驅動，並估計濠賭股會轉為季度EBITDA，出現盈利。

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