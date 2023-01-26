出口跌幅為1954年4月後最大跌幅，當月報31.3%；進口跌幅方面，12月跌23.5%，則是2022年3月後最大跌幅，當時為跌23.5%。

2022年的商品整體出口貨值較2021年下跌8.6%。同時，商品進口貨值下跌7.2%。2022年錄得有形貿易逆差3,958億元，相等於商品進口貨值的8.0%。

經季節性調整的數字顯示，2022年第四季與對上一季比較，商品整體出口貨值下跌7.0%。同時，商品進口貨值下跌6.5%。

政府發言人表示，反映外圍環境惡化及跨境陸路運輸受阻的嚴重拖累，2022年12月商品出口貨值的按年跌幅進一步擴大。輸往內地、美國及歐盟的出口均繼續大幅下跌。輸往其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。

環球增長疲弱，短期內將繼續對香港的出口表現有負面影響。不過，跨境陸路運輸在近期相關限制放寬後逐漸恢復，應會抵消部分壓力。政府會密切留意情況。

按國家／地區分析，輸往亞洲的整體出口貨值下跌29.2%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌39.3%）、台灣（跌34.4%）、泰國（跌31.0%）、中國內地（內地）（跌30.4%）和越南（跌26.5%）。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌44.1%）、英國（跌39.6%）和美國（跌26.7%）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌43.3%）、泰國（跌39.1%）、馬來西亞（跌29.4%）、內地（跌28.2%）、越南（跌19.1%）、美國（跌18.9%）、日本（跌17.5%）和台灣（跌14.1%）。

全年比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌13.8%）、內地（跌12.9%）和美國（跌5.5%）。同時，輸往阿拉伯聯合酋長國（升35.3%）、印度（升29.0%）、新加坡（升18.6%）和韓國（升9.2%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是內地（跌14.6%）、韓國（跌10.7%）和日本（跌10.4%）。另一方面，來自越南（升22.3%）、菲律賓（升7.4%）、台灣（升7.3%）和馬來西亞（升6.1%）的進口貨值則錄得升幅。

按主要貨品類別分析，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減490億元，跌21.6%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減329億元，跌44.1%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減241億元，跌39.8%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減63億元，跌28.7%）。

大部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減413億元，跌17.8%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減329億元，跌42.8%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減179億元，跌35.7%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減87億元，跌27.1%）。

全年計，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減2,070億元，跌27.5%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減737億元，跌13.1%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（減426億元，跌1.9%）和「非鐵金屬」（減326億元，跌35.3%）。另一方面，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增533億元，升52.3%）的整體出口貨值則錄得升幅。

部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減1,997億元，跌26.4%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（減709億元，跌3.1%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減423億元，跌9.3%）和「非鐵金屬」（減277億元，跌30.5%）。同時，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增413億元，升38.1%）和「石油、石油產品和副產品」（增165億元，升27.7%）的進口貨值則錄得升幅。

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