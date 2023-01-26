moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港12月出口跌幅擴至28.9% 創1954年4月後最差 進口跌23% 10個月最差

政府統計處公布，香港12月出口按年跌幅擴大至28.9%，多過市場預期的跌23.4%，以及11月的24.1%；12月進口按年亦跌幅擴大，由20.3%擴大至跌23.5%，但少過預期的跌25.0%。12月有形貿易逆差516億元。

出口跌幅為1954年4月後最大跌幅，當月報31.3%；進口跌幅方面，12月跌23.5%，則是2022年3月後最大跌幅，當時為跌23.5%。

2022年的商品整體出口貨值較2021年下跌8.6%。同時，商品進口貨值下跌7.2%。2022年錄得有形貿易逆差3,958億元，相等於商品進口貨值的8.0%。

經季節性調整的數字顯示，2022年第四季與對上一季比較，商品整體出口貨值下跌7.0%。同時，商品進口貨值下跌6.5%。

政府發言人表示，反映外圍環境惡化及跨境陸路運輸受阻的嚴重拖累，2022年12月商品出口貨值的按年跌幅進一步擴大。輸往內地、美國及歐盟的出口均繼續大幅下跌。輸往其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。

　　 

環球增長疲弱，短期內將繼續對香港的出口表現有負面影響。不過，跨境陸路運輸在近期相關限制放寬後逐漸恢復，應會抵消部分壓力。政府會密切留意情況。

按國家／地區分析，輸往亞洲的整體出口貨值下跌29.2%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌39.3%）、台灣（跌34.4%）、泰國（跌31.0%）、中國內地（內地）（跌30.4%）和越南（跌26.5%）。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌44.1%）、英國（跌39.6%）和美國（跌26.7%）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌43.3%）、泰國（跌39.1%）、馬來西亞（跌29.4%）、內地（跌28.2%）、越南（跌19.1%）、美國（跌18.9%）、日本（跌17.5%）和台灣（跌14.1%）。

全年比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌13.8%）、內地（跌12.9%）和美國（跌5.5%）。同時，輸往阿拉伯聯合酋長國（升35.3%）、印度（升29.0%）、新加坡（升18.6%）和韓國（升9.2%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是內地（跌14.6%）、韓國（跌10.7%）和日本（跌10.4%）。另一方面，來自越南（升22.3%）、菲律賓（升7.4%）、台灣（升7.3%）和馬來西亞（升6.1%）的進口貨值則錄得升幅。

按主要貨品類別分析，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減490億元，跌21.6%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減329億元，跌44.1%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減241億元，跌39.8%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減63億元，跌28.7%）。

大部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減413億元，跌17.8%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減329億元，跌42.8%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減179億元，跌35.7%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減87億元，跌27.1%）。

全年計，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減2,070億元，跌27.5%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減737億元，跌13.1%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（減426億元，跌1.9%）和「非鐵金屬」（減326億元，跌35.3%）。另一方面，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增533億元，升52.3%）的整體出口貨值則錄得升幅。

部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減1,997億元，跌26.4%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（減709億元，跌3.1%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減423億元，跌9.3%）和「非鐵金屬」（減277億元，跌30.5%）。同時，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增413億元，升38.1%）和「石油、石油產品和副產品」（增165億元，升27.7%）的進口貨值則錄得升幅。

 

其他報道

恒指收市升522點 創10個月高 成交增25% 車股升賭股跌 名創優品、中國中免創新高

瑞銀：免檢通關落實後金沙中國扭虧 淨負債緩慢地改善 

諾基亞第四季賺92億 勝預期 

澳門：年初四訪澳旅客達7.34萬人次 5天累計31.8萬旅客入境

兔年首個工作日 花旗派開工利是688元 信銀國際開工利是2000元